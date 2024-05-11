الجامعة العربية تبحث خطة الحكومة الفلسطينية للإغاثة الطارئة لتداعيات العدوان

ناقش اجتماع كبار المسئولين الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية، اليوم، خطة الحكومة الفلسطينية للإغاثة والاستجابة الطارئة لتداعيات العدوان الإسرائيلي.

ترأس السفير مهند العكلوك وفد دولة فلسطين، بعضوية مستشار أول مصطفى البرغوثي من وزارة الخارجية وسهى عوض الله من وزارة الاقتصاد وخالد الطميزي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ومستشار أول حسان ششنية ومستشار جمانة الغول من المندوبية الدائمة.

خطة الحكومة الفلسطينية للإغاثة الطارئة لتداعيات العدوان الإسرائيلي

وقال السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، في بيان السبت، إن اجتماع كبار المسئولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية ناقش خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها حكومة دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني.

وبحسب العكلوك رفع الاجتماع مشروع قرار للمستوى الوزاري المختص وثم للقمة العربية التي ستعقد في المنامة الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤، ويدعو مشروع القرار الدول والمنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية للمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة.

وتشتمل الخطة بحسب السفير الفلسطيني على مرحلتين تتناول المرحلة الأولى برامج تتعلق بالاستجابة الطارئة والإغاثة الشاملة والإنعاش المبكر، وتتطرق المرحلة الثانية والتي سيتم العمل عليها في وقت لاحق، الإنعاش وإعادة الإعمار المبكر.

وتتناول الخطة الخسائر والأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني في القطاعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية، ومراحل وبرامج الإغاثة والاستجابة العاجلة لحاجات الشعب الفلسطيني.