السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الشباب والرياضة" و"البيئة" تواصلان تنفيذ المبادرة القومية للتوعية البيئية بمراكز الشباب

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية تدعيم الشباب وتنمية الوعي البيئي لديهم حتى يتسنى لكل منهم معرفة واجبه تجاه المحافظة على البيئة، مشيرًا إلى ضرورة تثقيف الشباب والعمل على زيادة حصيلتهم المعلوماتية بالمجالات كافة، لما له من عوائد إيجابية على المجتمع ككل.

ونفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة ندوة حول التوعية البيئية للشباب من داخل مركز شباب الساحل بمحافظة القاهرة.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، فى بيان اليوم السبت، أن هذه الندوة تأتي ضمن المبادرات القومية للتوعية البيئية بمراكز الشباب تحت شعار youth saving Earth وقد تناولت الندوة عددا من المفاهيم والظواهر البيئية ودور الشباب في الحفاظ على البيئة.

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة التوسع في إقامة مثل هذه الندوات لكافة المراحل العمرية وفي كافة المجالات، لما لها من مردود مجتمعي كبير، كما أبدي اهتمامًا واسعًا بأهمية مشاركة كافة أجهزة الدولة المعنية بالمساهمة في تكوين شخصية الشباب وتنمية الوعي الفكري والثقافي لديهم.

وقد بدأت فعاليات الندوة بالجلسة الافتتاحية والتي تناولت مفهوم التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة علي البشر، وكذا تطرق الحديث لمفهوم تلوث الهواء والاحتباس الحراري، والحديث حول مفهوم المخلفات وكيفية استغلالها وإعادة تدويرها، وكذلك تم تناول مفهوم التنوع البيولوجي بالشرح والإيضاح لكافة صوره وأبعاده المختلفة.

زراعة الأشجار المثمرة بأنواعها المختلفة داخل مركز شباب الساحل

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وتناولت الجلسة الختامية مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها المختلفة والدور الوظيفي والمجتمعي الذي يقع على عاتق الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد تم زراعة عدد من الأشجار المثمرة بأنواعها المختلفة داخل مركز شباب الساحل.

وزارة الشباب والرياضة تنمية الوعي البيئي تدعيم الشباب ضرورة تثقيف الشباب وزير الشباب

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