السبت 11 مايو 2024
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رياضة

تفاصيل لقاء جوميز ومعين الشعباني قبل نهائي الكونفدرالية

جوميز ومعين الشعباني
جوميز ومعين الشعباني

التقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان، على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

وتبادل الثنائي الحديث حول مباراة الغد بين الزمالك ونهضة بركان، وتمنى كل مدير فني التوفيق للآخر وتصافحا قبل أن يغادر كل منهما إلى مقر إقامة بعثة فريقه.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء غدًا الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

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تفاصيل لقاء جوميز ومعين الشعباني قبل نهائي الكونفدرالية

قال جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، إن فريقه يستعيد لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية مثل أي مباراة يخوضها فريقه.

وأضاف جوميز في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" عدم خسارة الزمالك لأي مباريات في كأس الكونفدرالية خلال الفترة الأخيرة دليل على أن الفريق يؤدي بصورة جيدة، ويعطي الفريق دوافع كبيرة".

وأوضح المدير الفني، أن جميع لاعبي الفريق المتواجدين في الفريق على أتم الجاهزية للقاء، وفيما يخص الغيابات عن اللقاء أكد جوميز أن السيناريو الأفضل للمدير الفني هو تواجد جميع اللاعبين بالفريق في أهم المباريات.

وأضاف جوميز أن فريقه جاهز للقاء نهضة بركان في لقاء الغد، وشدد على أنه يثق في المجموعة الموجودة وليس من العدل للمجموعة المتواجدة بالفريق لخوض اللقاء أن يتحدث عن اللاعبين الغائبين.

وقال المدير الفني للزمالك: "استقريت على بديل مصطفى شلبي في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان، ونستعد جيدًا للمباراة الصعبة أمام نهضة بركان".

وتابع جوميز: "فريق نهضة بركان من الفرق الكبيرة ويلعب بشراسة دفاعية كبيرة، ولديهم لاعبون في وسط الملعب لديهم طريقة في بناء الهجمات، والزمالك يثق في قدراته ولدينا الحلول للتعامل مع فريق نهضة بركان".

واختتم المدير الفني قائلًا: "أتينا إلى هنا لتمثيل فريق كبير وأن نبذل قصارى جهدنا وأن نقدم مباراة كبيرة بروح رياضية ولعب نظيف".

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء غدًا الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

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