السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

شباب المصريين بالخارج: مصر تبذل جهودًا كبيرة لوقف إطلاق النار فى غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

قال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الفلسطينيين فى إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأشاد حسين، في تصريحات صحفية اليوم، بجهود القيادة السياسية للوصول إلى حل لوقف إطلاق النار وحرص القيادة المصرية على حفظ السلام لعدم جر المنطقة إلى صراع آخر،  مشيرًا إلى أن  حل الدولتين الخيار الأمثل لإنهاء الصراع، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه طالب النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الاتحاد، المجتمع الدولى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لرؤية مصر الثاقبة لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة.

المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل

فيما أكد الإعلامي علاء ثروت خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن إنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتم إلا بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تتمثل فى ضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة مطالبًا من العالم كله بسرعة التدخل لتحقيق رؤية مصر.

وفي السياق ذاته؛ قال محمد شحاتة عضو الاتحاد إن حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة يعد خطوة ذات دلالة سياسية وقانونية كبيرة؛ فهو يعزز مكانة فلسطين ويمنحها حقوقًا وامتيازات إضافية فى المحافل الدولية بما يتيح لها السعى قدمًا من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

فيما قال شريف النسيري عضو الاتحاد إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل تتويجًا للجهود الدبلوماسية التى تقودها مصر والمجموعة العربية فى المحافل الدولية لتغيير الوعى؛ وتصحيح المفاهيم لدى دول العالم من أجل حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه؛ وفضح الأكاذيب وازدواجية المعايير التى تنتهجها الدول الكبرى فى دعم جرائم الاحتلال الإسرائيلى.

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