إيمى سمير غانم تدعم يسرا اللوزى فى وفاة والدتها: "هنقعد معاهم فى الجنة"

دعمت الفنانة إيمي سمير غانم، صديقتها الفنانة يسرا اللوزي، في وفاة والدتها، التي رحلت عن عالمنا أمس، من خلال صورة جمعت بينهما عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وكتبت لها منشورًا تدعمها من خلاله بسبب حالة الحزن الشديدة التي تعيش فيها لرحيل والدتها المفاجئ.

وكتبت إيمي سمير غانم عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" قائلًة: "@yosraellozyofficial حبيبتي وأختي وصاحبتي ربنا يقويكي ويصبر قلبك، عارفة إن فراق الأم ده صعب، والأب كمان أوي أوي. إنشاء الله كلنا هنقعد معاهم في الجنة 🤲🤲".

الفنانة يسرا اللوزى

فجع الموت الفنانة يسرا اللوزي، وذلك بعد رحيل والدتها سوسن فؤاد المارديني، أمس، بعد صراع مع المرض.

وشيع جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير من مسجد عمر مكرم، عقب انتهاء صلاة العصر، وتتلقى يسرا اللوزي العزاء من اليوم الجمعة إلى الأحد 12 مايو عقب صلاة المغرب.

وكانت قد حرصت يسرا اللوزي على تقديم واجب العزاء لوفاة الراحلة سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبدالعزيز، التي وافتها المنية صباح الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وشاركت "يسرا" منشورًا لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وعلّقت قائلة: "البقاء لله وحده، رحم الله والدة الفنان الزميل كريم عبدالعزيز، وألهمه وعائلته الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".