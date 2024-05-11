وزير الشباب والرياضة يشارك فى ماراثون رياضى بجامعة سوهاج

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات الماراثون الرياضي، الذي نظمته الجامعة على هامش فعاليات الندوة العلمية "الاستثمار الرياضي مستقبل وطن"، وذلك عقب إطلاق الدكتور أشرف صبحي، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني، إشارة البدء لفعاليات الماراثون.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بتواجده اليوم على أرض جامعة سوهاج، ومشاركته لطلاب الجامعة فعاليات الماراثون، مشيدًا بمستواهم الرياضي ووعيهم ولياقتهم البدنية المميزة، وحرصهم على المشاركة والتنافس، والذي انعكس في حضورهم الهائل، مؤكدًا اهتمام الدولة واستمرارها في دعم الشباب وإعداد جيل متميز من الرياضيين باعتبارهم المحرك الأساسي في تقدم المجتمع ونهضته.

فعاليات الماراثون

وثمَّن الدكتور حسان النعماني مشاركة الدكتور أشرف صبحي للطلاب في فعاليات الماراثون، موجهًا شكره للوزير على دعمه لكل الأنشطة الرياضية التي تجري على أرض الجامعة، بهدف تأهيل جيل من الشباب يتسم بالنشاط والحيوية وقادر على صنع المستقبل.

وقال النعماني إن الماراثون شارك به أكثر من ٢٠٠٠ طالب وطالبة من طلاب الكليات المختلفة بالجامعة، وتضمن سباق ركض لمسافة ٣ كيلومترات داخل الحرم الجامعي، حيث انطلق الماراثون من أمام مبنى الإسكان الطلابي الجديد مرورًا بالبوابة الأولى الفرعية أمام كلية التجارة والمرور أمام كليات: التربية الرياضية، الآداب، التربية، وعدد من الكليات الأخرى داخل الحرم الجامعي، متجهًا إلى البوابة الرئيسية التي كانت نقطة النهاية.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالله، القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية والمشرف على الماراثون، أن اللجنة المُنظِّمة شرحت، خلال الساعات المُبكرة من صباح اليوم، تفاصيل الماراثون للطلاب وتوضيح خط السير، كما تم تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز المقدمة لأصحاب المراكز الأولى بالماراثون، حيث ضمَّت اللجنة الدكتور أحمد محمد نور الدين رئيس اللجنة، والدكتور محمد سالم، والدكتور محمد أبوالفتوح سعد، بكلية التربية الرياضية.

جانب من الحدث بحضور وزير الرياضة ورئيس جامعة سوهاج

جانب من الحدث بحضور وزير الرياضة ورئيس جامعة سوهاج

جانب من الحدث بحضور وزير الرياضة ورئيس جامعة سوهاج

جانب من الحدث بحضور وزير الرياضة ورئيس جامعة سوهاج

جانب من الحدث بحضور وزير الرياضة ورئيس جامعة سوهاج

جانب من الحدث بحضور وزير الرياضة ورئيس جامعة سوهاج

جانب من الحدث بحضور وزير الرياضة ورئيس جامعة سوهاج

جانب من الحدث بحضور وزير الرياضة ورئيس جامعة سوهاج

جانب من الحدث بحضور وزير الرياضة ورئيس جامعة سوهاج