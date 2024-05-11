السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"صحة الشيوخ" تتابع أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحى الشامل بالأقصر

علي مهران
علي مهران

أكد الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن محافظة الأقصر تحظى دائمًا باهتمام القيادة السياسية، وأن الهيئات الثلاث المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل تعمل سويًا في تكامل من أجل هدف واحد هو التحسين المستمر لمنظومة الصحة، لافتًا إلى أن الزيارة الميدانية التي يقوم بها أعضاء اللجنة لمحافظة الأقصر تهدف للوقوف على متابعة أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى متابعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار محمد عبدالفتاح، سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء علي عبدالعزيز الشرابي، رئيس مدينة الأقصر لوفد اللجنة. 

ورحَّب "عبدالفتاح" بالوفد البرلماني، مشيدًا بالتعاون المستمر بين البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ والسلطة التنفيذية لتقديم كل ما هو في صالح المواطن.

وأكد أن تقديم خدمة طبية متميزة تنال رضا المواطن هو ما يسعى إليه مقدمو الخدمة الطبية داخل المنظومة، وأن هناك تنوعًا في الخدمات المقدمة وتوافر أطباء بكل التخصصات، وتحقيق زيادة في عدد الأسرّة الطبية تستوعب المرضى المترددين هو ما يحقق نسب رضا عالية من المنتفعين والمستفيدين من المنظومة.

32 وحدة ومركزًا طبيًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

من جهته، قدَّم الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، عرضًا مختصرًا عن منظومة الصحة بالمحافظة، مؤكدًا أنه تم تسجيل 32 وحدة ومركزًا طبيًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل التابعة لهيئة العامة للرعاية الصحية طبقًا لمعايير التسجيل التي أقرَّتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأن البنية التحتية لمستشفيات الأقصر متميزة، وأن دعم مشروع التأمين الصحي الشامل، وتسهيل التغطية الصحية الشاملة لكل الموطنين مع تقديم كل الخدمات الصحية لجميع المواطنين بمحافظة الأقصر طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد هو ما تتطلع إليه الدولة، مشيرًا إلى أن عدد المنتفعين المسجلين حتى الآن قد تجاوز المليون منتفع.

كما زار الوفد البرلماني مستشفى حورس التخصصي، وحدة طب الأسرة الجديدة ونقطة إسعاف أرمنت الوبورات، كما تفقد الوفد مبانى مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير بمجمع الأقصر الدولي.

واطّلع الوفد البرلماني، خلال جولاته الميدانية، على كيفية الحجز وموعد الكشف والاطلاع على آليات الميكنة والتحول الرقمي المتبعة داخل المنظومة، كما تفقد وفد اللجنة الصحية بالمجلس غرف العمليات والإفاقة والحضانات، مثنيًا على الخدمة الطبية المتميزة المقدمة لمواطني الأقصر.

لجنة الصحة مجلس الشيوخ محافظة الأقصر التأمين الصحي الشامل منظومة الصحة مستشفيات التأمين الصحي

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