السبت 11 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

غدًا.. وزيرة التعاون الدولى تشارك فى "يوم مؤسسة التمويل الدولية بمصر"

وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي

تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، غدًا الأحد، في فعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر"، كما تفتتح المنتدى رفيع المستوى الذي تنظمه مؤسسة التمويل الدولية، ضمن فعاليات زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لمنطقة إفريقيا، لمصر خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري.

تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص

وتنظم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، المنتدى بمشاركة كبار المسئولين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، في إطار تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

ويعكس ذلك الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة، من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، بمحفظة استثمارات تقدر بنحو 8.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستشارات والدعم الفني الذي تبلغ قيمته 34 مليون دولار.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من الجانب الحكومي، ومؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم عقد عدد من الجلسات النقاشية التي تناقش فرص الاستثمار المستدام في مصر، واستكشاف التحديات والفرص بشأن تعزيز القدرة التنافسية والاستدامة وخلق فرص العمل في القطاع الخاص في مصر، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما سيشهد المنتدى توقيع اتفاقيات مع القطاعين.

عبر الفيديو.. "المشاط" تُلقي كلمة افتتاح الدورة الخامسة لقمة "شركات ناشئة بلا حدود"

جدير بالذكر، أن الدكتورة رانيا المشاط ألقت، أمس، الكلمة الافتتاحية في الدورة الخامسة من قمة "شركات ناشئة بلا حدود"، تحت عنوان "بناء آفاق عالمية"، بمشاركة 3000 من المستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال والمهتمين بقطاع الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، ويعد منصة للتواصل الدائم بين الشركات الناشئة والمستثمرين والفاعلين في بيئة ريادة الأعمال.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مثل تلك المؤتمرات والفعاليات تعد منصة لتبادل الأفكار بين رواد الأعمال والمستثمرين، وأن تلك الفعاليات لها أهمية قصوى في دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، موضحة أن قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر لديه آفاق كبيرة في ظل الإمكانات التي يتمتع بها الشباب ورواد الأعمال.

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