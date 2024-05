بينها مناقشة "الوصفة الفرنساوية للفوز بماما".. أجندة "الدستور" الثقافية

5/11/2024 10:24:50 AM

ستكون مناقشة رواية “الوصفة الفرنساوية للفوز بماما”، إحدى الأمسيات الفنية والثقافية التي يشهدها اليوم السبت 11 مايو 2024، عبر العديد من المراكز والمؤسسات، نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

الوصفج الفرنساوية للفوز بماما

في السابعة مساء، تستضيف مكتبة البلد بمقرها الكائن بشارع محمد محمود من ميدان التحرير، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع رواية "الوصفة الفرنساوية للفوز بماما"، والصادرة عن دار مصر المحروسة للكاتب مارك جمال، ويناقشها كلا من دكتور محمد سليم شوشة، أستاذ الأدب العربي بجامعة الفيوم والكاتب، محمد عمر جنادي، ويدير اللقاء الكاتب باسم عبد الحليم.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ وضمن فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية، يعقد بمركز الإبداع الفني، بساحة دار الأوبرا بأرض الجزيرة، حفل تأبين الكاتب الروائي وصانع الأفلام الوثائقية أسامة الشاذلي.

في ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يعقد في الثانية عشرة ظهرا، لقاء جديد من لقاءات نادي سينما الأطفال، وذلك بمركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، وعرض لفيلم the sword in the stone.

وفي السادسة مساء، يعقد ببيت المعمار المصري بدرب اللبانة من ميدان القلعة، ندوة بعنوان “مشروع تطوير القاهرة التاريخية: درب اللبانة”، بمشاركة د. ناييري همبيجيان. مكتب همبيجيان للعمارة والتصميم، وإيهاب حنفي - صندوق التنمية الحضرية.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة فعاليات لإلقاء الضوء على تراث درب اللبانة ومفهوم صناعة المكان، واستعراض التحديات والمجهودات المختلفة لمشروعات الإحياء والتطوير.

التجديد الثقافي في جمهوريتنا الجديدة

وفي أجندة الدستور الثقافية اليوم أيضا، وتحت عنوان “التجديد الثقافي في جمهوريتنا الجديدة”، يستضيف أتيليه ضي العرب بالمهندسين في الرابعة والنصف عصرا، اللقاء الذي ينظمه مركز الأصالة والمعاصرة، تحت عنوان “في جمهوريتنا الجديدة: تجديد الخطاب الثقافي بين الأهمية والفهم الصحيح”.

وفي السابعة مساء، تستقبل سينما الهناجر بساحة الأوبرا بالجزيرة، لقاء جديد من لقاءات ننادي السينما المستقلة، حيث يعرض خلال الفعاليات ثلاثة أفلام وهي الفيلم التسجيلي القصير "رحال" للمخرج يوسف شعبان، وتدور أحداثه حول رحلة استكشافية بسيطة للعيش في تفاصيل حياة إحدي القبائل البدوية كما يسلط الضوء علي الحياة البدوية المليئة بالمشاق والمصاعب.

كذلك يعرض فيلم "حتة سكر" للمخرج محمد على طه، وتدور أحداث الفيلم حول تغيير الأقدار فى حياة الأشخاص وتبدل الأحوال من الموت للحياة وعدم توقع النهايات.

كما يعرض الفيلم الروائي القصير "يوم الاجازة" للمخرج ياسر سعيد، ويناقش الفيلم يوم فى حياة أحد الاشخاص من المفترض أنه يوم أجازة عمل له ولكنه بالرغم من ذلك يعمل به ويبدأ الفيلم فى توضيح مدى الاعراض الجانبية الايجابية والسلبية لهذا الشخص.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

علاقة الأدب بالتاريخ بيت الشعر

وفي أجندة الدستور الثقافية، وتحت عنوان “علاقة الأدب بالتاريخ”، يحتضن بيت الشعر العربي في بيت الست وسيلة بالحسين، أمسية بالتعاون مع نادي القصة، وذلك في السادسة مساء.

ويشارك في الأمسية كل من الكتاب: محمد الشافعي، دكتور السيد نجم، أحمد زحام، منتصر ثابت، نشأت المصري، محمد عبد الحافظ ناصف، الناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، لمترجم شرقاوى حافظ، المبدعة الصغيرة شكران حسين، الكاتب حسن الحلوجي، الكاتب حسن، وتدير الأمسية الكاتبة منى ماهر.