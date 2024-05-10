الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أمير الكويت: بعض النواب وصل بهم التمادى للتدخل بصميم اختصاصات الأمير

الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد

قال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد إن بلاده مرت بأوقات صعبة انعكست على الواقع العام، موضحًا أنه اتخذ قرارا صعبا إنقاذا للبلاد.

أكد الأمير أن التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتًا إلى أنه كان هناك مصاعب وعراقيل ما لا يمكن تحمله.

وأوضح أن البعض أراد التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير، مشددا على أن هناك من يعطل مصالح البلاد.

كما تابع أن بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية.

وأكد على عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف.

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