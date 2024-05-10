الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق: أنظار الصين تتجه نحو تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق والسفير السابق لمصر لدى الصين، إن الصين حريصة دائمًا على التعاون مع القارة الإفريقية من خلال الدبلوماسية الناعمة.

الدبلوماسية الصينية الناعمة 

وأكد السفير علي الحفني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن الصين تربطها علاقات قوية مع المجر، وهناك اتفاق قوي بين الرئيسين المجري والصيني، وبالتالي التعاون بين الطرفين مربح بصورة كبيرة.

التعاون الصيني المجري 

وأضاف أن الصين أصبحت قوة عظمى وستستمر  قوية لفترة زمنية كبيرة، وبالتالي التعاون مع الصين أمر في غاية الأهمية، ويمكن القول إن الصين أصبحت قوة يمكن استغلالها على المسرح الدولي.

وأشار إلى، أن الصين تريد تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي الفترة المقبلة، ولهذا رئيس الصين يعزز حاليًا من علاقته السياسية والاستراتيجية مع الرئيس المجري، خاصة أن المجر من المتوقع لها أن تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الفترة المقبلة.

على الحفني اي تي سي دبلوماسى سابق ضياء رشوان مصر جديدة

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