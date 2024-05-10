حصاد أنشطة وبرامج وفعاليات وزارة الشباب خلال أسبوع.. إنفوجراف

أصدرت وزارة الشباب والرياضة تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف، والذي يتضمن أهم اجتماعات وزيارات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى أهم انشطة وبرامج قطاعي الشباب والرياضة بالوزارة، وبعض الفعاليات مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 4 حتى 9 مايو 2024 ونستعرض أهمها في التقرير التالي:-

- التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي، بحضور أحمد أبوهشيمة رجل الاعمال ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، لمناقشة ترتيبات ودعم المنتخب الأولمبي، قبيل السفر للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

- أطلق الدكتور أشرف صبحي، شارة بدء فعاليات ماراثون دهب الرياضي للجري، في نسخته التاسعة، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع كايرو رانرز، بمشاركة متسابقين من 13 جنسية من مختلف دول العالم، كذلك تفقد وزير الشباب والرياضة، معسكر "يلا كامب" بمدينة دهب بجنوب سيناء.

- تفقد الدكتور أشرف صبحي، موقع مركز تدريب المنتخبات القومية، ومركز تدريب المرتفعات المزمع إنشاؤه ضمن مشروع التجلي الأعظم، كذلك تفقد مركز شباب سانت كاترين، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها وزير الشباب والرياضة في محافظة جنوب سيناء.

وزارة الشباب والرياضة

- تفقد الدكتور أشرف صبحي، ضمن جولته بمحافظة جنوب سيناء، المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ واستعرض خلالها جولته العملية التنظيمية والتشغيلية، بالإضافة الي افتتاح معرض للحرف اليدوية المقام بالمدينة.

البرنامج القومي لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد

- التقى الدكتور أشرف صبحي، مع عدد من الكيانات الشبابية بمحافظة جنوب سيناء، خلال اللقاء الحواري المفتوح، في إطار لقاءاته مع شباب مصر من جميع المحافظات، كذلك شارك وزير الشباب والرياضة، في ورشة عمل حول "الأمن المعلوماتي والحماية الالكترونية"، ضمن فعاليات البرنامج القومي لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد تحت شعار "سفراء ضد الفساد"، بالمدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ.

- تفقد الدكتور أشرف صبحي، نادي الرياضات البحرية بشرم الشيخ، للوقوف على أنشطة النادي وتطوراته، حيث افتتح الملعب القانوني بعد تطويره، وتفقد منشآت النادي ومنها "صالة الجمباز، حمام السباحة النصف اولمبي، ملاعب كرة القدم والتنس وكرة الطائرة، الفندق والمبني الاداري".

وزارة الشباب والرياضة

- قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، بجولة تفقدية في معسكر نزل الشباب ومنتدى شباب الطور بمدينة طور سيناء.

- تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، مبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديدة.

- شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الإتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية في اجتماع لجنة التطوير الخاصة بالاتحاد الدولي للجامعات عبر الفيديو كونفرانس، تناول اللقاء سبل تطوير الأنشطة الرياضية لشباب الجامعات حول مختلف دول العالم وتحقيق أهداف الاتحاد الدولي.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، حفل ختام الموسم الرابع من مهرجان إبداع لأعضاء مراكز الشباب، على مسرح الجلاء، في احتفالية كبرى نفذتها الوزارة، بحضور اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وزارة الشباب والرياضة

- أفتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، النسخة الثالثة من القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية، بحضور الوزير المفوض جيهان اشكناني، مدير إدارة الاتصال والتواصل الاجتماعي بجامعة الدول العربية، الدكتورة غادة عامر، ممثل كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية، الدكتورة مي حسن، مساعد وزير التجارة والصناعة، طارق سعدة، نقيب الاعلاميين.

وزارة الشباب والرياضة

- التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسيد السفير/ سيرجي ترنتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، لبحث سُبل التعاون المشترك في مجالي الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.