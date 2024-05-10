الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

العالم الدكتور شريف محمود يحصل على لقب صيدلي كندا لعام 2024

العالم الدكتور شريف
العالم الدكتور شريف حنفي محمود

حصل العالم الدكتور شريف حنفي محمود، على لقب صيدلي كندا لعام 2024؛ نظرا لتميزه ومسيرته المهنية اللامعة.

وقال الدكتور شريف- في تصريحات للجمعية الكندية للصيادلة- "كانت اللحظة التي علمت فيها بحصولي على الجائزة لحظة عاطفية. لقد عادت الذكريات من أول يوم لي في كلية الصيدلة في مصر، مستذكرا العديد من التحديات والفرص التي شكلت رحلتي الشخصية والمهنية. كان الحصول على هذه الجائزة بمثابة تتويج لكل الجهود والتفاني الذي بذلته في مسيرتي المهنية. أنا ممتن حقًا لحصولي على هذه الجائزة المرموقة".

وأعرب الدكتور شريف محمود، عن امتنانه لعائلته لدعمهم المستمر، ويأمل أن تساعد هذه الجائزة في إلهام الأجيال القادمة؛ لاحتضان مهنة الصيدلة بحماس وتفانٍ.

في السياق.. هنأ السفير المصري لدى أوتاوا أحمد حافظ، العالم المصري، قائلا: "سعدتُ وتشرفتُ بتهنئة الدكتور شريف حنفي محمود، الدكتور الكندي المصري، ابن جامعة عين شمس وأستاذ الصيدلة الإكلينيكية ونائب عميد بجامعة ألبرتا بكندا. فخور بنيل الدكتور شريف لقب صيدلي كندا لهذا العام.. رمزُ حقيقي للتميز في عمله وأبحاثه"

تطور مهنة الصيدلة نحو دور موسع في الرعاية الصحية

وتُمنح جائزة أفضل صيدلي كندي للعام سنويًا من قبل جمعية الصيادلة الكنديين؛ لتكريم الصيدلي الذي يُظهر القيادة ويجسد تطور مهنة الصيدلة نحو دور موسع في الرعاية الصحية.

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ويعمل الدكتور شريف حنفي محمود كنائب عميد جامعة ألبرتا وكصيدلي للرعاية العصبية الحرجة في وحدة العناية المركزة لعلوم الأعصاب في مستشفى جامعة ألبرتا، بالإضافة إلى أستاذ سريري وعميد مشارك أكاديمي في كلية الصيدلة والعلوم الصيدلانية بجامعة ألبرتا، وتؤكد الجوائز العديدة التي حصل عليها محمود ومنشوراته وحضوره الدولي على تأثيره الكبير على المهنة طوال حياته المهنية.

وحصل الدكتور محمود على درجة الصيدلة والماجستير في الصيدلة السريرية من جامعة عين شمس قبل مجيئه إلى كندا عام 2005 للحصول على درجة الدكتوراة في الحرائك الدوائية من جامعة ألبرتا، وهو من أوائل خريجي الصيدلة الدوليين الذين حصلوا على جائزة أفضل صيدلي كندي لهذا العام.

صيدلي كندا السفير المصري جامعة عين شمس عميد بجامعة ألبرتا بكندا تطور مهنة الصيدلة

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