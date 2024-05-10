الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

السيدة انتصار السيسى توجه الشكر لقرينة سلطان عُمان على مشاركتها بزيارة مستشفى 57357

السيدة انتصار السيسي‎
السيدة انتصار السيسي‎ وحرم سلطان عمان بمستشفى 57357

وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لحرم سلطان عُمان على مشاركتها في زيارة مستشفى 57357 ودعمها للأطفال المرضى.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "أتقدم‎ بالشكر الجزيل للسيدة الجليلة حرم جلالة سلطان عمان على مشاركتها في زيارة مستشفى 57357 ودعمها لأطفالنا المرضى، شفاهم الله، كما أتقدم بالتحية والتقدير لكل القائمين على إدارة المستشفى، من أطباء وطاقم تمريض وإداريين، هذا الصرح العظيم الذى يمثل الأمل والحياة لأطفالنا الذين يواجهون المرض الخبيث".

السيدة انتصار السيسي وحرم سلطان عمان خلال زيارتهم مستشفى ٥٧٣٥٧

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