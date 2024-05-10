طلاب "إعلام حلوان" يطلقون حملة توعية للحفاظ على الممتلكات العامة

تحت شعار "مِلك عام.. يستحق الاهتمام"..

أطلق مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة قسم الإعلام شعبة العلاقات العامة والإعلان بجامعة حلوان حملة إعلامية في إطار مشروع تخرجهم تحمل اسم "كنترول إس" وشعار "مِلك عام.. يستحق الاهتمام" تناشد الجمهور المصري بالتوقف عن تخريب الممتلكات العامة والتعدي عليها.

وقد تم اختيار اسم الحملة "كنترول إس"؛ ليشير إلى اختصار حفظ المضمون من لوحة المفاتيح في جهاز الكمبيوتر، مما يوجه رسالة اتصالية للجمهور، مفادها "دوسوا كنترول إس عالممتلكات العامة" أي حافظوا عليها.

وتركزت قوى الحملة الأساسية إزاء بناء الوعي حول أهمية الممتلكات العامة، ونفقات تعميرها وترميمها، والمشكلات العائدة على المجتمع جرّاء تخريبها، بالإضافة إلى حكم تخريبها من الجانب الديني والقانوني، وهذا الوعي تم إعتباره السلاح الذي بإمكانه تحجيم وتقنين الظاهرة.

وذكرت الطالبة إيمان خالد قائد الفريق على لسان الحملة ككل "كنترول إس" ليست بحملة إعلامية مؤقتة مرهونة بعامٍ دراسي فحسب، وإنما نحن نسعى لتحقيق هدف الحملة على المدى الطويل، ونرنو لمجتمعٍ مصري راق لا وجود فيه للتخريب والإتلاف وإنما الوجود.. كل الوجود به للبناء والتعمير.

جدير بالذكر أنه تم دعم الحملة والإشادة بها من قبل بعض المشاهير، مثل الفنان حسام داغر، وهو الداعم الأول للحملة، إذ أطلق له فيديو في زي الحملة الرسمي يشرح دافعه لدعم الحملة، معربًا عن سعادته بالمشاركة بها.

من جانبه، أطلق عمرو عبد العزيز فيديو له يثني على جهود الحملة وهدفها، فيما قالت عزة لبيب في الفيديو الخاص بها بعد إشارتها لدعم الحملة "شعارهم جميل جدًا، ولازم كلنا نقف معاهم"، واختتم الفنان ماجد عبد العظيم الفيديو خاصته مشيرًا "ملك عام.. يستحق الاهتمام.. تعظيم سلام" أما المذيعة جاكلين ماهر في فيديو أيضًا مدحت الفكرة وأكدت دعمها اللامتناهي للحملة، وغيرهم من المشاهير وقادة الرأي.

وانطلقت الحملة تحت إشراف كل من "دكتور سارة محمود - معيد أحمد إبراهيم،

الأساتذة بقسم الإعلام جامعة حلوان"، ويضم فريق العمل 22 طالبا هم "إيمان خالد جميل، إيلين ميشيل، ضحى محمد، هدى خالد، منى عرفات، محمود وليد، داليا محمد، آية محمود، رحمة محمود، رحاب أحمد، آية صلاح، مريم مجدي إيليا، مريم مجدي محمد، مونيكا أشرف، هدى محمد، دنيا عصام، سهى موسى، أميرة محمد، يوأنا مرقس، شرين جلال، رشا طارق، رحاب إيهاب".