التحريات: جرعة زائدة من المواد المخدرة وراء مصرع شاب فى منشأة القناطر

كشفت التحريات الأولية في واقعة العثور على جثة شاب بمنشأة القناطر عن أن الوفاة نتيجة تعاطيه لجرعة مواد مخدرة زائدة وعدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب بمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابًا تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، مما أسفر عن وفاته.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.