الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مندوب الإمارات بالأمم المتحدة: على المجتمع الدولى إيجاد أفق سياسى لتحقيق السلام بفلسطين

لانا زكي
لانا زكي

تعقد الآن الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت لانا زكي، مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "على المجتمع الدولي إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى عملية تفاوضية لتحقيق السلام العادل والشامل لفلسطين".

وأضاف: "لهذا تناشد الجمعية العربية كل الدول المحبة للسلام والمدافعة عن حقوق الدول المشروعة أن تصوت لصالح هذا القرار،  بينما تستمر الجهود الجبارة لجمهورية مصر العربية لوقف دائم لإطلاق النار في غزة".

الجمعية العامة للأم المتحدة القاهرة الإخبارية فلسطين

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