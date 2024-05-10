أبوالغيط: الاحتلال يريد تحقيق الانتقام الكامل من سكان غزة

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الهجمات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية ومهاجمة مقر أونروا في القدس، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وقال أبوالغيط، إن الاحتلال لا يهمه سوى تحقيق الانتقام الكامل من سكان غزة بغض النظر عن أي اعتبار إنساني أو قانوني.

وأضاف أن المناورات الإسرائيلية المتواصلة لإحباط التوصل إلى اتفاق يقود إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى أصبحت مكشوفة للجميع.

وأشار أبوالغيط إلى أن الهجوم على رفح الفلسطينية جريمة تضاف إلى السجل الإجرامي للاحتلال الذي يرفض الاستماع لصوت العقل.