الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز

مصر

مصر على الطريق الصحيح.. متى يتحقق الاكتفاء الذاتى من القمح؟

القمح
القمح

أكد الدكتور خالد جاد، وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية للإرشاد والتدريب بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن زيادة إنتاج محصول القمح هذا العام؛ ليصل في بعض الأماكن إلى 22 إردبًا للفدان وتوريد أكبر كمية من المحصول إلى صوامع وشون وزارة التموين سيساعد على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحصول وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة.

مساحة القمح

وأضاف جاد لـ"الدستور" أن مساحة القمح هذا العام لن تقل عن 3.2 مليون فدان وأن حالة المحصول هذا الموسم جيدة ولا توجد إصابات في المحصول، ويتم الحصاد في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية وأن البشاير تؤكد أن الإنتاج هذا العام سيكون أكثر من العام السابق وستكون إنتاجية الفدان أعلى، وجار تقدير المحصول في الحقول الإرشادية وحقول المزارعين.


أصناف جديدة

وقال "جاد" لـ"الدستور" إن هناك 5 أصناف جديدة هذا العام دخلت كمحصول إلى جانب العام الماضي، منها جيزة 171 وسخا 95 وصنف قمح سدس 12 ومصر 4 وقمح مكرونة الصنف الجديد وبني سويف 4، وجميعها أصناف عالية الإنتاجية وتتحمل التغيرات المناخية، وحازت هذه الأصناف إعجاب المزارعين من حيث الشكل الإنتاج، ومتوقع أن يكون إنتاج هذا العام أعلى من إنتاج العام الماضي ومستهدف توريد 3.5 مليون طن للصوامع ومتوقع  أن يزيد الإنتاج على 9 ملايين طن، وقد تم عمل حملة قومية لمحصول القمح لنحو 22 ألف حقل إرشادي تغطي جميع القرى المصرية، جميعها من الفرق البحثية بمركز البحوث الزراعية مع الجهاز الإداري بالمحافظات.

وأضاف وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية أن متوسط إنتاج الحقول الإرشادية في المحافظات أكثر من 24 إردبًا للفدان، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن رفع سعر التوريد حتى وصل 2000 جنيه للإردب، وهو سعر مرض للمزارع ويغطي تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى إنتاج تبن العلف، وقد غطت الوزارة هذا العام 100% من مساحات القمح بالتقاوي المعتمدة مما انعكس على الإنتاج في حقول المزارعين، وذلك بالتقاوي المدعومة والمخفضة السعر بأحدث الأصناف الجديدة.

خطوات مصر لزيادة إنتاج القمح وتقليل فاتورة الاستيراد

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