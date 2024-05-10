اعتصام نسائى صامت بالقدس الشرقية للمطالبة بوقف الحرب فى غزة

تجمعت عشرات النساء في ساحة تساحال بالقدس الشرقية، اليوم الجمعة، في اعتصام صامت، مطالبات الحكومة الإسرائيلية بوقف الأعمال العدائية في غزة وإنهاء الحرب.

وقد ارتدين ملابس بيضاء، وحملن لافتات تحمل رسائل "الإنسانية" و"السلام" و"الرحمة"، بالإضافة إلى "أوقفوا إراقة الدماء" وهو تذكير مؤثر بأضرار الصراع.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن أميت عضوة منظمة "اعتصام النساء من أجل السلام": "نحن نحاول تذكير الناس بوجود بديل"، ولفترة طويلة جدًا، كان الخطاب في إسرائيل أحادي الجانب، وبلغ ذروته في العنف المتطرف الحالي والنزعة العسكرية. "نحن ندعو إلى طريق للسلام والتعايش".

وتضيف: "من المؤسف أننا نجد أنفسنا أقلية ضمن أقلية".

وقالت لينا: "نحن جميعًا بشر ونستحق نفس الحقوق وحرية الحركة والأمن الغذائي".

وأضاف: "سمعنا كلامًا مثل الاتفاق ووقف إطلاق النار، لكن كلمة السلام اختفت تمامًا من الخطاب. نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن السلام أمر ممكن التحقيق وأن وقف إراقة الدماء أمر ضروري".

بعد أن تعهدت إسرائيل بدخول مدينة غزة الجنوبية وطرد قوات حماس، واجهت البلاد ضغوطًا متزايدة لأن العملية يمكن أن تعرقل الجهود الإنسانية الهشة في غزة وتعرض حياة العديد من الأشخاص للخطر.

وتتحرك الحركات المناهضة للحرب ودعاة السلام وأسر الرهائن في أنحاء البلاد، حيث نزل الآلاف في الأيام الأخيرة إلى شوارع القدس وتل أبيب للتعبير عن معارضتهم.

وفي السياق ذاته، حذرت الهيئة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة من أن الوضع في غزة وصل إلى "مستويات طوارئ غير مسبوقة" مع بقاء كل معبر إلى رفح مغلقًا.

وفي حديثه من رفح عبر رابط فيديو خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة، قال رئيس المكتب الفرعي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في غزة، جورجيوس بتروبولوس، إن "أمر الإخلاء الأخير الذي تلقيناه من حكومة إسرائيل، مرتبط بالجيش".

وأضاف أن "عملية رفح تضم الآن أكثر من 110 آلاف نازح اضطروا للتحرك شمالًا"، مشيرًا إلى أن معظم هؤلاء "أشخاص اضطروا إلى النزوح خمس أو ست مرات".

وقال بتروبولوس إن إغلاق المعبر الحيوي "أدى إلى قطع الوصول إلى الوقود والإمدادات وحركة العاملين في المجال الإنساني"، مضيفًا أنه أثر أيضًا على حركة "أي إجلاء مدني أو طبي".

وإذا لم يتم التوصل إلى حل مستدام بسرعة، حذر بتروبولوس من أن "أنشطة المساعدة لدينا ستتوقف خلال اليومين المقبلين".

وفيما يتعلق بالمواد الغذائية، قال برنامج الأغذية العالمي والأونروا "ستنفد المواد الغذائية المخصصة للتوزيع في الجنوب بحلول الغد. وما يعنيه ذلك هو أنه لن يتبقى للناس سوى ما تم توزيعه في ملاجئهم وفي الموقع".