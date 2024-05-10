الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تستعرض لقطات متداولة توثق تعذيب جنود الاحتلال لفلسطينيين

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال الاسرائيلي يسحل مواطن فلسطيني

نشرت فضائية " القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو قصيرًا تداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يرصد تعذيب جنود جيش الاحتلال لمواطنين مدنيين فلسطينيين منزوعي الملابس، ومكبلة أيديهم وأرجلهم.

جرائم الحرب 

ووصف النشطاء الفيديو بأنه جريمة حرب بشعة تستوجب تحرك العالم لوقف هذه الممارسات الوحشية الصهيونية.

جدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها جيش الاحتلال بالقيام بمثل هذه الجرائم الوحشية، حيث رصد العالم بأكمله عددًا لانهائيًا من الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ بداية أحداث 7 أكتوبر.

شهداء غزة 

وكانت قد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 60 شهيدًا و110 مصابين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الوزارة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34904 شهداء و78514 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية الحرب على غزة تعذيب الشعب الفلسطيني جرائم الحرب الصهيونية

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