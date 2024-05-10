كل ما تريد معرفته عن جائزة "جلوب سوكر" المرشح لها "مو صلاح" في 2024

تصدر اسم اللاعب المصري محمد صلاح محركات البحث على جوجل وذلك عقب ترشيح اسمه لجائزة جلوب سوكر لعام 2024، حيث تمكن النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، من تحقيق إنجاز بهد ترشيح اسمه لجائزة أفضل لاعب ضمن جوائز جلوب سوكر 2024، والتي تُعد النسخة الأوروبية منها.

ماهى جائزة جلوب سوكر؟

تعد جائزة جلوب سوكر واحدة من الجوائز التي يتم تقديمها إلى الأندية واللاعبين وغيرهم من الأفراد الذين لديهم إسهامات مميزة في كرة القدم خلال العام، وتم تقديم هذه الجائزة أول مرة في تاريخها عام 2010 داخل الإمارات العربية المتحدة، ويتم تقديمها في الأراضي الإماراتية حتى الوقت الراهن.

يتم توزيع جائزة جلوب سوكر بشكل سنوي منذ عام 2010 وحتى الوقت الراهن، وهي واحدة من الجوائز التي تعتني بجميع الأفراد الذين لديهم إسهامات مميزة في كرة القدم، ويشمل ذلك اللاعبين إضافة إلى المدربين والمدراء وغيرهم، وعلى الرغم من تقديمها 4 جوائز في الموسم الأول فحسب؛ إلا إن عدد جوائز جلوب سوكر يزيد على 15 جائزة في الوقت الراهن.

قائمة المرشحين لجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب 2024

1. محمد صلاح - لاعب ليفربول.

2. توني كروس - لاعب ريال مدريد.

3. لاوتارو مارتينيز - لاعب إنتر ميلان.

4. كيليان مبابي - لاعب باريس سان جيرمان.

5. كول بالمر - لاعب تشيلسي.

6. رودري - لاعب مانشستر سيتي.

7. بوكايو ساكا - لاعب أرسنال.

8. برناردو سيلفا - لاعب مانشستر سيتي.

9. فينيسيوس جونيور - لاعب ريال مدريد.

10. أليساندرو باستوني - لاعب إنتر ميلان.

11. جود بيلينجهام - لاعب ريال مدريد.

12. هاكان كالهانوجلو - لاعب إنتر ميلان.

13. فيل فودين - لاعب مانشستر سيتي.

14. أنطوان جريزمان - لاعب أتلتيكو مدريد.

15. أليكس جريمالدو - لاعب باير ليفركوزن.

16. سيرهو جيراسي - لاعب شتوتجارت.

17. إيرلينج هالاند - لاعب بوروسيا دورتموند.

18. ماتس هوميلز - لاعب بايرن ميونخ.

19. هاري كين - لاعب بايرن ميونخ.

20. جوشوا كيميتش - لاعب بايرن ميونخ.