مى كساب تؤدى مناسك العمرة (صور)

شاركت الفنانة مي كساب جمهورها صورًا لها من أمام الكعبة المشرفة خلال تأديتها مناسك العمرة.

وكتبت “مي” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”:"اللهم تقبل مني واكتبها لكل مشتاق".

كانت مي كساب قد شاركت خلال السباق الرمضاني الماضي مسلسل العتاولة بصحبة الفنانين أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة والفنانة زينة والفنانة فريدة سيف النصر.

وفي رمضان 2023 تألقت "مي" خلال مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة الذي حقق نجاحًا هائلًا حينها، والذي كان بمثابة بوابة عودتها مرة أخرى للتمثيل.