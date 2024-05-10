الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

30 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

الصلاة بالمسجد الأقصي
الصلاة بالمسجد الأقصي

أدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة اليوم، في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم، بأن نحو 30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر الماضي، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، وتمنع أحيانا المواطنين من القدس المحتلة أو الفلسطينيين من أراضي الـ48 من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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الأمم المتحدة تصوِّت على أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة اليوم

وتصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة وتعزيز مكانتها في المنظومة الأممية، أسوة ببقية دول العالم، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.

وسيتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوًا، الساعة العاشرة من صباح اليوم بتوقيت نيويورك، وسيكون بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي تحظى به فلسطين وطلبها للعضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

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وسيكون اعتماد القرار من الجمعية العامة بمثابة طلب من مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في طلب العضوية الكاملة، وإصدار توصية إيجابية تتناسب مع الإجماع والزخم الدولي الذي أسس له اعتماد هذا القرار.

تجدر الإشارة إلى أن فلسطين قدَّمت في مطلع شهر أبريل الماضي طلبًا لمجلس الأمن للنظر مجددًا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية في الثامن عشر من شهر أبريل الماضي، حق النقض الفيتو، لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة.

المسجد الأقصى صلاة الجمعة الإحتلال الإسرائيلي سلطات الاحتلال القدس الشعب الفلسطيني

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