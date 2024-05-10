الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة والمنوعات

نصائح مهمة للطلاب للتعامل مع مشكلة النسيان أثناء فترة الامتحانات

الامتحانات - ارشيفية
الامتحانات - ارشيفية

يعد النسيان أثناء فترة الامتحانات من أكثر المشاكل التي يواجهها الطلاب، وقد يؤثر بشكل كبير على أدائهم الأكاديمي ونتائجهم النهائية. يتطلب التصدي لهذه المشكلة استراتيجيات محكمة وتدابير محددة يمكن للطلاب اتباعها لتحسين قدرتهم على الاستيعاب والتذكر أثناء فترة الامتحانات.

وكما جاء فى موقع "هيلث"، ينبغي على الطلاب التخطيط لفترة الامتحانات مسبقًا وتنظيم وقتهم بشكل جيد لتحضير المواد الدراسية. يمكن أن يشمل ذلك وضع جداول زمنية وتحديد الأولويات في دراسة المواد.

التوتر سبب النسيان 

ووفقا لما جاء فى الموقع، ينبغي على الطلاب ممارسة تقنيات الاسترخاء والتأمل لتهدئة العقل وتقليل التوتر، حيث يمكن أن يكون التوتر عاملًا رئيسيًا في حدوث النسيان.

كما يُنصح بتطبيق تقنيات التذكر مثل مراجعة المواد بشكل منتظم واستخدام أساليب الربط والتجميع لتعزيز الذاكرة والاستفادة القصوى من الوقت المتاح، ويجب أن يكون الطلاب على دراية بأهمية النوم الجيد والتغذية المتوازنة في تعزيز الذاكرة وتحسين أدائهم العقلي خلال فترة الامتحانات.

الاسترخاء يساعد على حل مشكلة النسيان 

كما يجب اتباع تقنيات الاسترخاء، فيمكن استخدام تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل لتهدئة العقل وتقليل التوتر، مما يساعد على تعزيز القدرة على التركيز والتذكر خلال فترة الامتحانات، ويُنصح بممارسة تقنيات التذكر والاسترجاع مثل إعادة كتابة المعلومات بشكل مختصر، أو تقديم الدروس للآخرين، حيث تساعد هذه العمليات على تثبيت المعرفة في الذاكرة.

ويجب الحرص على النوم الجيد، فيعتبر النوم الجيد جزءًا هامًا من عملية التعلم والذاكرة. ينبغي على الطلاب الحرص على الحصول على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم كل ليلة لضمان استعادة العقل وتجديده لليقظة والتركي، والتغذية الصحيحة، فيجب أن يتناول الطلاب وجبات متوازنة وغنية بالفيتامينات والمعادن، مما يساهم في تحسين وظائف الدماغ والذاكرة.

إلى جانب ذلك يجب ممارسة الرياضة، فتُظهر الدراسات أن ممارسة الرياضة بانتظام تعزز الدورة الدموية إلى الدماغ وتحفز نمو الخلايا العصبية، مما يساهم في تحسين الذاكرة والتركيز.

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