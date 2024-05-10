الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر" يُثمن تحذير الرئيس السيسى من عواقب العملية العسكرية فى رفح الفلسطينية

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب "مصر أكتوبر"، أن محادثات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تأتي في وقتٍ حرج تمر به الأزمة في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوانٍ غاشم ودموي من الاحتلال الإسرائيلي، وإصرار حكومة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على اقتحام رفح الفلسطينية، ما ينذر بكوارث إنسانية لا يُحمد عقباها.

وثمَّنت "مديح"، في تصريحات لها اليوم، توافق الرئيس السيسي وجوتيريش على التحذير من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، التي تمثل عائقًا خطيرًا أمام انتظام عمليات خروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

txt

إدارة بايدن غير راغبة بنشر جنود أمريكيين للمساعدة على تفريغ المساعدات لشاطئ غزة

txt

يونيسف تحذر من كارثة إنسانية فى غزة بسبب نفاد الوقود

ضمان حق الشعب الفلسطيني

وأوضحت أن الاتصال شهد التشديد على ضرورة العمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وذلك للحيلولة دون تفاقم الصراع، وإرساءً للاستقرار والتعايش بين شعوب المنطقة، وهو ما يتفق مع محددات السياسة المصرية في القضية الفلسطينية وتأكيد موقفها التاريخي والثابت لدعم الشعب الشقيق.

وأشارت رئيس حزب "مصر أكتوبر"، إلى أن الرئيس السيسي، نجح، منذ بدء الأزمة، في تأهيل رأي عام دولي داعم للقضية الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فضلًا عن مواقفه التي تدعو للفخر والاعتزاز، وتتمثل في رفض تصفية القضية وإنفاذ أكبر قدر من المساعدات إلى غزة، مطالبة بتضافر الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة الحالية، سعيًا لتحقيق انفراجة لهذا الوضع المتأزم وتجنبًا لتوسيع دائرة الصراع.

رئيس حزب مصر أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمين العام للأمم المتحدة قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

برلمانى: مبادرات التحالف الوطنى تستهدف بناء الإنسان والاستثمار فيه

برلمانية تطالب واشنطن بوقف كل المساعدات العسكرية إلى الكيان الصهيونى

"مصر أكتوبر": مبادرات التحالف الوطني نقطة محورية في تغيير حياة المصريين

استفاد منها 1180 مواطنًا.. قافلة طبية "مجانية" بجميع التخصصات في 6 أكتوبر

الاتحادي الديمقراطي: مصر هي رمانة ميزان الشرق الأوسط وجيشها حائط صد منيع

"شباب مستقبل وطن" تضع اللمسات الأخيرة على مشروع ضخم

برلماني: مصر تبذل جهودًا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية

برلمانى: توجيهات الرئيس السيسى بشأن مشروعات التوسع الزراعى تحقق الأمن الغذائى

الأكثر قراءة

ثنائى الأهلى مهدد بالغياب أمام بلدية المحلة بسبب الترجى التونسى

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

"إلحقيني أمي بتموت".. فتاة تتهم خطيبها باستدراجها واغتصابها تحت تهديد السلاح

محمد الباز: مصر انتقلت من الحديث مع إسرائيل إلى من بيده القرار الحقيقى

يسرا اللوزى تصل مستشفى "الأنجلو" لتسلم جثمان والدتها

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

وكالات الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من أن المساعدات لغزة قد تتوقف خلال أيام

بسبب تهديده إسرائيل.. الحزب الجمهورى يصوغ "مواد عزل" ضد بايدن

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل