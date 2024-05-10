الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

منها المغول والعالم الإسلامي.."القومي للترجمة" يطرح 5 مؤلفات جديدة بالعربية قريبا

المركز القومي للترجمة
المركز القومي للترجمة

يستعد المركز القومي للترجمة، لطرح العديد من العناوين والمؤلفات الجديدة من لغات شتي باللغة العربية، في شتي فروع العلوم الإنسانية والآداب والتاريخ، نرصدها لكم في هذا التقرير.

المغول والعالم الإسلامي

المغول والعالم الإسلامي.. من الغزو إلي اعتناق الإسلام، والكتاب من تأليف الباحث المؤرخ البريطاني بيتر جاكسون، عضو الأكاديمية الوطنية للمملكة المتحدة للإنسانيات والعلوم الاجتماعية. وترجمة مني زهير، أستاذ الآثار والحضارات القديمة بكلية الآداب جامعة القاهرة.

يتناول الكتاب الذي يستعد المركز القومي للترجمة، لطرحه قريبا في نسخته العربية، الزحف المغولي علي الشرق الإسلامي من بداية الغزو وحتي اعتناق الإسلام.

يركز مؤلف الكتاب جهده علي بحث تأثير حملات جيوش تيموجين، المعروف باسم "جنكيز خان"، علي العالم الإسلامي، وخلفائه الثلاث الأوائل. ودراسة طبيعة الحكم المغولي للمسلمين، وصولا إلي تحول الخانات إلي الإسلام، وإرث الخضوع للوثنيين علي المدي الطويل.

الإنسان مستشرف المستقبل

كما يستعد القومي للترجمة، لطرح النسخة العربية لكتاب “الإنسان مستشرف المستقبل: نحو علم نفس جديد”، والكتاب من تأليف مارت سيلجمان، بيتر رايلتون، روي بوميستر، وشاندرا سريبادا، ومن ترجمة أيمن عامر.

ويعد الكتاب محاولة لاستعراض المحاولات المعاصرة للتأصيل لتوجه نظري جديد في علم النفس، وهو "علم نفس استشراف المستقبل"، والذي دعا المؤلفون إليه فقد لاحظ مارتن سيلجمان، أن علم النفس المعاصر يعاني من أزمة حقيقية، سببها سير قطاره ــ المندفع إلي الأمام ــ علي قضبان من صنع الماضي أو الحاضر، فظل علم النفس ــ في رأيه ــ علي مدار أكثر من 120 عاما أسيرا لتاريخ طويل من الاهتمام بدور الماضي من ناحية، والحاضر من ناحية ثانية في توجيه السلوك الإنساني وتحديد مستقبله. 

 

شرق المتوسط وتكوين التيار الراديكالي العالمي في الفترة من 1860 وحتي 1914

 

والكتاب من تأليف خوري مقدسي، الأستاذ بقسم التاريخ بجامعة نورث إيسترن بالولايات المتحدة الأمريكية، وترجمة د. دعاء نبيل إمبابي، أستاذ اللغويات بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة أسيوط.

يتناول الكتاب ــ الذي يزمع القومي للترجمة بطرحه مترجما للعربية ــ  تشكيل الأفكار الراديكالية ونشرها في مدن بيروت والقاهرة والإسكندرية، وكذلك بين تلك المدن، خلال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، مركزا علي الاشتراكية والفوضوية والترجمات المختلفة لكلتا الأيديولوجيتين.

الأسطورة البدوية في كتابات رحالة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر

والكتاب من تأليف سارجا موسي، مدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، وترجمة مني زهير الشايب.

يبين هذا الكتاب كيف تحولت صورة البدوي خلال القرن الـ 18 من قاطع طريق في الصحراء إلي ذلك البدوي المضياف، وقد لعب الرحالة في هذا التحول دورا رئيسيا. كما أثروا في إعادة تقييم شخصية النبي محمد مما أسهم في تغيير علاقة أوروبا بالإسلام.

كما يتناول الكتاب، والذي يصدر قريبا عن القومي للترجمة بالعربية، انتقادات "فولتير وشاتوبريان" الداعمة للنظرة المثالية للبدو، ولكنها لم تمنع الخطاب المعادي الذي تأكد في مطلع القرن الــ 19، ومثلت "رحلة إلي الشرق" لفلوبير المحصلة النهائية له. لا تقوم الأسطورة البدوية علي فكرة هيمنة "الآخر"، بل علي العكس، تظهر ميل عدد من الرحالة إلي نوع من التجرد من "الذات" وتسمح بالعودة بالنقد علي أوروبا نفسها، في عصر التنوير والرومانسية.

القومي للترجمة اصدارات المركز القومي للترجمة المغول والعالم الإسلامي الإنسان مستشرف المستقبل شرق المتوسط الأسطورة البدوية فلوبير شاتوبريان

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