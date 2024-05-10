قبل ترويجها.. حبس متهمين ضبطا بكمية من الحشيش فى الشروق

قررت نيابة الشروق وبدر، حبس متهمين بحيازة كمية من مخدر الحشيش بمدينة الشروق، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكميائي لإعداد تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، واعترف المتهمين بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط (عاطل، سائق "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.