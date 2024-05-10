الجمعة 10 مايو 2024
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مصر

الزراعة: المساحات المستهدفة لمحصول القطن هذا العام 300 ألف فدان

قيادات الزراعة
قيادات الزراعة

أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المساحات المستهدفة لمحصول القطن هذا العام تصل إلى ٣٠٠ ألف فدان بالنسبة للوجه القبلي والبحري. 

وقد انتهت عمليات الزراعة في الوجه القبلي، وجاري استكمال المساحات المستهدفة في محافظات الوجه البحري. 

كما أشار إلى أن الأسمدة جاهزة في مخازن الجمعيات الزراعية للتوزيع على مزارعي القطن في المحافظات.

وأضاف الشناوي للدستور أنه سيتم توزيع الأسمدة على مزارعي القطن بالمحافظات، إلى جانب جميع المحاصيل الصيفية. 

وأكد أن حالة محصول القطن جيدة، خاصة في محافظات الوجه القبلي، مشيراً إلى أن هناك اقبالًا على زراعة محصول القطن في جميع المحافظات المنتجة للمحصول.

من جانبه، أكد الدكتور وليد يحي، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، أن الأصناف التي ستُزرع هذا العام هي أصناف جيزة ٩٥ وجيزة ٩٨، وستُزرع في بني سويف والفيوم والمنيا. 

بينما ستُزرع جيزة ٩٨ في محافظات سوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر، وسيتم زراعة جيزة ٩٢ في الوجه البحري، وستُزرع في محافظة دمياط والصرف، أما جيزة ٨٦ فستُزرع في محافظة الإسكندرية والنوبارية والبحيرة، وصنف جيزة ٩٧ ستُزرع في محافظتي القليوبية والغربية باستثناء مركز المحلة في الغربية، كما ستُزرع في شبراخيت والرحمانية بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى ٤ مراكز في الشرقية بإجمالي ٢٠ ألف فدان.

وأوضح يحي أن أصناف جيزة ٩٦ تُزرع في مراكز فوة ومطوبس ودسوق بمحافظة كفر الشيخ بمساحة ١٦ ألف فدان، وأن جيزة ٩٤ تُزرع في مركز المحلة بالغربية ومحافظة كفر الشيخ ومحافظتي الدقهلية والغربية، بالإضافة إلى الإسماعيلية وبورسعيد، والمساحة المستهدفة تصل إلى ١٨٠ ألف فدان. 

وأشار إلى أن نسبة الانبات في المحصول تصل إلى ٩٠ و ٩٥%، وأن المساحات المبكرة حالياً في حالة نباتية جيدة وأعطت الورقة الثالثة والرابعة للإنبات.

وقال وكيل معهد القطن إن مزارعي القطن بالوجه القبلي قد أجروا الجرعة الأولى من سماد الأزوت، وجاري الاستعداد لعمليات نقاوة الغريبة من القطن واستئصال النباتات المتطفلة على القطن في محافظات الوجه القبلي. 

كما يتم العمل على أصناف جيزة ٩٥ في بني سويف وجيزة ٩٦ في سوهاج للحصول على أعلى نقاوة، بهدف الحصول على كميات التقاوي اللازمة لزراعات الموسم القادم والحصول على تقاوي عالية الإنتاجية. 

وأشار إلى أن البذور متوفرة، وأن وزارة الزراعة وإدارة التقاوي قامتا بتجهيز تقاوي تغطي ٤٥٠ ألف فدان، بزيادة ١٠٠ ألف فدان عن المساحات المستهدفة.

الزراعة المتوقع تصل مساحات القطن إلى جراد البحر الف فدان هذا

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