"التموين": توريد 2.3 مليون طن قمح منذ بدء الموسم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين إلى نحو 2.3 مليون طن قمح من المزراعين عبر 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الجمعة.

الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجهة بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ5.5 مليون طن وتستعد لاستقبال أكثر من المستهدف.

وزير التموين كشف أن الموسم هذا العام مبشر جدا بالخير، وقد وجة كافة المديريات بااستقبال كافة الكميات الموردة وتوزيع الفائض علي كافة أماكن التخزين، كاشفا أن السعات التخزينية بالمحافظات تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر والشؤن التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

وأكد المصيلحي أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 2000 جنيه جعل معدلات التوريد مرتفعة وعالية ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

وأوضح أن ارتفاع معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏ الدولارية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

وقال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الموسم المحلي هذا العام شهد ارتفاع نسبة التوريد عن العام الماضي، لافتا إلى زيادة معدلات إنتاجية الفدان لنحو 22 أردب قمح.

كمال أكد أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن أكثر من 2.3 مليون، منذ بداية موسم الحصاد في 15 أبريل الماضي، مؤكدا استمرار العمل خلال الفترات المسائية بنقاط الاستلام طبقا للتوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2024 بالمواقع التي يتوفر لديها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساءا وحتى 12 منتصف الليل، بخلاف الفترة الأولى والتي تبدأ من 8 صباحا وحتى 7:30 مساء.

سرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح

أشار معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، إلى توجيهات الوزير بسرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح المحلي، وذلك خلال 48 ساعة بحد أقصي، لتحفيز المزارعين على التوريد.

تابع، أنه طبقَا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لجان مواقع استلام وتخزين القمح المحلي تضم مندوب عن كل من مديرية التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، مديرية الزراعة، الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني، الجمعية القبانية أو وزان معتمد، البورصة السلعية.

من جهته، أكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، خلال جولة تفقدية بصومعة ميت غمر محافظة الدقهلية، بأنه تم استلام نحو 230 ألف طن بنسبة 53% من المستهدف حتى اليوم الجمعة، ومستهدف استلام نحو 400 ألف طن مقارنة بموسم العام الماضي مع العلم أن المساحات المنزرعة بالمحافظة تقل عن العام الماضي بسب اتجاه المزراعين لزراعة البصل.

وقال دايرة، خلال جولة تفقدية على صومعة ميت غمر التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، إن معدل التوريد اليومي يبلغ 8.5 ألف طن يوميًا، تصل إلى 10 ألف طن في الذروة، مشيرا إلى أن المساحات المنزرعة من القمح خلال الموسم الجاري بلغت نحو 251 ألف فدان، وهي نسبة أقل من العام الماضي بسب اتجاه عدد من المزراعين لزراعات أخرى.

ولفت دايرة إلى أنه سيتم توريد الزائد من الكميات الموردة من القمح المحلي المورد من محافظة الدقهلية الي المحافظات المجاورة وهي الشرقية والقليوبية والجيزة بسبب أن السعات التخزينية في المحافظة لا تستوعب الكميات الموردة من المزراعين، ونقوم مع الشركة القابضة للصوامع بتوزيع الكميات على المحافظات المجاورة.

وأوضح أنه يتم استلام محصول القمح المحلي من المزارعين عبر 37 نقطة تجميع موزعة على 5 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وصومعتين لشركة مطاحن شرق الدلتا، والباقى شون وهناجر، بسعة تخزينية إجمالية 190 ألف طن.

لجان تفتيشية بالدقهلية لمنع تهريب القمح المحلي

وأضاف أن محافظة الدقهلية بها 8 مطاحن مقسمة إلى 5 قطاع عام، و3 مطاحن قطاع خاص، بمعدل طحن يومى 1400 طن، مؤكدًا عدم وجود أى أزمة فى توفير الدقيق المدعم لصالح المخابز البلدية المدعمة فى المحافظة.

وأكد دايرة وجود لجان تفتيشية تجوب أنحاء محافظة الدقهلية لضبط اي كميات من القمح المحلي قبل تسريبها الي المزارع السمكية ومصانع الأعلاف.

وقال رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن اللجان تقوم بفحص كامل الكميات الموردة للتأكد من درجة النقاوة في الكميات المستلمة، وإصدار أمر دفع لصرف مستحقات المزارعين.

وأوضح أن سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024، 2000 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، 1950 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراطا، 1900 جنيهًا للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الاصناف المنزرعة محليًا على ان تكون خالية من الاصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

من جهته، قال المهندس عادل سعد، مدير صومعة ميت غمر التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين في الدقهلية، إن السعة الإجمالية للصومعة تبلغ 60 ألف طن بعدد خلايا 12 خلية سعة الواحدة 5 آلاف طن.

وأضاف سعد أن صومعة ميت غمر استلمت 30 ألف طن قمح محلي ومورد منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم الجمعة، والتي تعتبر من أكبر الصوامع الموجودة بالمحافظة وموضحًا أن معدل التوريد اليومي يصل إلى 1500، مؤكدا أن معدلات التوريد أعلى من العام الماضي، موضحا أن زيادة نسب التوريد العالية ترجع لعدة أسباب أهمها زيادة سعر توريد القمح وكذلك انخفاض أسعار الأعلاف وبالتالي المزرع اتجه لتوريد كافة المحصول.



توريد محصول القمح

توريد محصول القمح

IMG-20240510-WA0004