الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

لمدة 50 يوما.. كيف تصلي الكنيسة قداساتها في فترة الخماسين؟

البابا تواضروس الثاني،
البابا تواضروس الثاني،

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحلول احتفالات خماسين عيد القيامة المجيد، حيث تحتفل لمدة 50 يوما، بقيامة السيد المسيح من بين الأموات في اليوم الثالث، بحسب الأساس العقيدي والإيماني الوراد بين طيات البشائر الإنجيلية الأربعة، والذي الذي بُنيت عليه الكنائس العالمية سواء كانت الأرثوذكسية أو الكاثوليكية أو البروتستانتية أو الإنجليكانية أو الرومية.

ويعتبر يوم الجمعة هو اليوم الرسمي للقداس الإلهي في الكنيسة القبطية نظرا لكونه الإجازة الرسمية وعطلة القطاعين الخاص والعام، وشرح مينا الفريد، المرتل الكنسي طريقة صلاة القداس للأقباط في فترة الخماسين المقدسة التي تبدأ منذ عيد القيامة المجيد ولمدة 50 يوما، موضحا أنه بالنسبة لتسبحة نصف الليل فتُصَلَّى التسبحة كالمعتاد بلحن الفرح مع ملاحظة أن يقال مديح "تين ناف" كل يوم طوال فترة الخماسين المقدسة، وتقال الذكصولوجيات والإبصاليات كما سبق في عشية وباكر كما تقال إبصالية "آيكوتي".

تابع: أنه من بعد عيد الصعود المجيد تضاف إبصالية واطس وآدام للصعود، أما في يوم الأحد فيقال إبصالية "آيكوتي"، ولا يقرأ الدفنار طوال الخماسين لكن يقرأ الطرح في تسبحة الأحد ومن بعد عيد الصعود المجيد تضاف قطعة “نيم غار نيفين”.

استطرد: "بالنسبة للقداس فيُصَلَّى مزامير الساعة الثالثة والسادسة، ويقدم الحمل ويقال لحن (الليلويا فايي بيه بي) كما يقال لحن (طاي شوري) ثم الهيتنيات الخاصة بالقيامة وباقي الهيتنيات ومرد الأبركسيس الخاص بالقيامة (ومن بعد عيد الصعود يقال لحن الصعود (آفريك اتاف) بعد الأبركسيس".

ولا يقرأ السنكسار في الخماسين المقدسة، لكن تُعمل دورة القيامة، ولا تعمل الدورة من بعد خميس الصعود إلا في يوم الأحد الواقع بين عيدي الصعود والعنصرة وتكون بأيقونة القيامة والصعود وتكون في الهيكل فقط، ويقولون "إخرستوس آنستي" ثم لحن "آبنشويش أنالمبسيس"، كما تعمل في باكر أحد العنصرة لتعليمنا أن الرب يسوع صعد إلى السماء في يوم الأربعين من قيامته.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بتذكار القديس الشهيد خرسطوفورس

ارحمي عبيدًا باتوا مخلصين.. ترانيم تقال في ذكرى مولد العذراء

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى ميلاد القديسة مريم العذراء

الكنيسة المارونية تحتفل بعيد الصعود وذكرى أشعيا النبيّ

مع بدايته.. 63 مناسبة يحتفل بهم الأقباط فى شهر بشنس

اليوم.. الأقباط يحيون ذكرى مولد السيدة العذراء مريم

رئيس أساقفة سبسطية: سنبقى ننادي بوقف الحرب وهذا مطلب شعبنا

يحتفل بها الكاثوليك.. مَن هى القديسة إيسيدورا المصرية العذراء؟

الأكثر قراءة

عاجل| إطلاق 3 صواريخ باتجاه غلاف غزة.. وجيش الاحتلال يعترض اثنين

حكاية كل أسبوع.. ياسمين عبدالعزيز للعوضى: مش قادرة أعيش من غيرك (فيديوجراف)

بعد أزمة "3 ساعات متواصلة".. "روبى" تتصدر الترند بـ"الليلة الحلوة"

أول رد من أهل ضحية عصام صاصا بعد عرض الدية (فيديوجراف)

ماس كهربائى وراء حريق محل تجارى بأكتوبر.. ولا إصابات

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين فى غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل