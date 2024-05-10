وداعًا للمتاعب.. استعلم عن تأشيرة عملك برقم الجواز بسهولة

شهدت منصة إنجاز الإلكترونية مؤخرًا ازديادًا ملحوظًا في عمليات البحث عن كيفية الاستعلام عن تأشيرة العمل برقم الجواز، وذلك عقب إطلاقها من قبل المملكة العربية السعودية لتسهيل إجراءات الوافدين والزائرين دون الحاجة إلى زيارة المباني الحكومية.

كيف تستعلم عن تأشيرة عملك برقم الجواز؟

وفرت منصة إنجاز الإلكترونية خطوات سهلة للاستعلام عن تأشيرة العمل برقم الجواز، إليك تفاصيلها:

1. الدخول إلى منصة إنجاز:

اضغط على الرابط التالي: https://visa.mofa.gov.sa/Enjaz/GetVisaInformation/Org

سجّل دخولك على المنصة باستخدام حسابك المسجل مسبقًا.

2. إدخال البيانات:

أدخل جميع بياناتك الشخصية بدقة في الخانات المخصصة.

حدد خدمة "الاستعلام عن تأشيرة العمل".

اختر نوع التأشيرة التي تقدمت بطلبها.

أدخل رقم طلب التأشيرة الخاص بك.

اضغط على زر "استعلام".

3. عرض معلومات التأشيرة:

ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بتأشيرتك، بما في ذلك: حالة طلب التأشيرة. تاريخ إصدار التأشيرة (في حال تمت الموافقة). مدة صلاحية التأشيرة. أي معلومات أخرى ذات صلة.



شروط الحصول على تأشيرة العمل:

جواز سفر ساري المفعول.

سداد الرسوم المطلوبة.

صور شخصية حديثة بمقاس 4*6 سم وبلون أبيض.

تقديم المستندات اللازمة حسب نوع التأشيرة (نسخة من جواز السفر، نموذج طلب التأشيرة، شهادة العمل أو الدراسة، إلخ).

إدخال بيانات دقيقة وموثوقة.

التأشيرة الإلكترونية السعودية:

تُقدم وزارة الخارجية السعودية حاليًا التأشيرة الإلكترونية لعدد محدود من الدول، تشمل: الإمارات العربية المتحدة، مصر، الأردن، الهند، بنغلاديش، إندونيسيا، والفلبين. تسمح هذه التأشيرة بقراءة البيانات من خلال رمز QR، مما يسهل عملية الحصول على تأشيرات الإقامة والزيارة والعمل في المملكة.

ملاحظات هامة: