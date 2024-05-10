رئيس أساقفة سبسطية: إسرائيل تحاصر 2 مليون شخص بغزة كليا بغلق معبر رفح

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن إسرائيل أغلقت البوابة الأخيرة لقطاع غزة، وهي معبر رفح وهذا ان دل على شيء فهو يدل على ان القطاع أضحى محاصرا بشكل كامل، وأكثر من مليوني شخص يعيشون في غزة في ظل ظروف مأساوية كارثية ناهيك عن القصف والدمار والخراب والدماء والالام والاحزان والامراض المتفشية.

مأساة مروعة يراها العالم ولكنه يفشل في وقف الحرب

و تابع المطران عطا الله حنا، إنها مأساة مروعة يراها العالم بأسره ولكن ويا للأسف قد فشل هذا العالم في وقف هذه الحرب والتي وصلت الى مرحلة متقدمة من الدمار والخراب واستهداف المدنيين، سنبقى ننادي بوقف الحرب وانهاء الحصار وغزة ستحتاج الى عشرات السنين من اجل انتشال الركام وإعادة الإعمار ولكن إرادة الشعب الفلسطيني هي قادرة على كل شيء.

وأضاف "حنا"، ما هو مطلوب اليوم العمل على وقف هذا العدوان لانه لم يعد من الممكن احتمال هذه الكارثة الإنسانية المروعة غير المسبوقة.

كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بتذكار القديس جاورجيوس

في سياق آخر، احتفت كنيسة الروم الأرثوذكس بتذكار القديس جاورجيوس العظيم في الشهداء، وهو شفيع الدير التاريخي العريق القائم في بلدة الخضر بالقرب من مدينة بيت جالا والذي يعود بناءه للقرن الخامس للميلاد أقيم الاحتفال الكنسي الكبير بمناسبة تذكار القديس جاورجيوس شفيع الدير.

وبهذه المناسبة، أجرى المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس زيارة روحية رعوية لبلدة الخضر القريبة من مدينة بيت جالا، حيث استقبله قدس الأرشمندريت بورفيريوس رئيس الدير وحشد من ابناء الرعية اللاتين من مختلف المناطق المحاذية للخضر لا سيما بيت جالا وبيت ساحور وبيت لحم.

إقامة قداس إلهي احتفالي

وقد أقيم القداس الإلهي الاحتفالي في كنيسة الدير حيث شارك في الخدمة الإلهية، الأرشمندريت بورفيريوس رئيس الدير، والأب يوسف هودلي، والأب الياس زغرب، والأب خرالمبوس من رومانيا وكذلك الشماس افلوجيوس