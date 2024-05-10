الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة والمنوعات

لا ترمى قشر البرتقال.. فوائد تناوله باستمرار وعلاقته بالسرطان

قشر البرتقال
قشر البرتقال

لا يعد قشر البرتقال مجرد جزء حافظ من الفاكهة اللذيذة، لكنه يتضمن فوائد صحية عديدة يجب التنويع في استهلاكه، فقشر البرتقال يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة، ومن بين الفوائد الصحية لتناول قشر البرتقال هو تعزيز صحة القلب، وتحسين عملية الهضم، وتقوية جهاز المناعة، وحماية الخلايا من الضرر الناتج عن التأكسد.

بالإضافة إلى فوائده الصحية، يُمكن استخدام قشر البرتقال بطرق متعددة في الطهي والتحضيرات الغذائية. فمن الممكن تجفيف القشر واستخدامه كتوابل في الطهي، أو تقشيره وإضافته للسلطات والحلويات لإضافة نكهة مميزة وغنية.

وبحسب ما ذكر فيجب أن لا نتجاهل قشر البرتقال ونتجاهل فوائده الصحية والغذائية. بل يجب استخدامه بشكل متنوع وإبداعي في الطهي والتحضيرات الغذائية للاستفادة القصوى منه.

ووفقًا لما جاء فى الموقع تحسين هضم الطعام فيحتوي قشر البرتقال على الألياف الغذائية التي تعزز عملية الهضم وتساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

كما تقوية جهاز المناعة، لأن  قشر البرتقال يحتوي على مواد مضادة للأكسدة وفيتامين C التي تعزز من قوة جهاز المناعة وتساعده على مكافحة الالتهابات والأمراض.

وبحسب ما ذكر فإنه يساعد فى تقليل مخاطر السرطان، لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة الموجودة في قشر البرتقال على خصائص مضادة للسرطان، حيث يمكن أن تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان القولون.

ويساعد فى تحسين صحة الجلد، فيمكن استخدام قشر البرتقال كمقشر طبيعي للبشرة، حيث يساعد على تقشير الجلد الميت وتحفيز نمو خلايا جلد جديدة، مما يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقًا ونضارة، وتخفيف التوتر والقلق، فيعتبر عطر قشر البرتقال من العطور الطبيعية التي تساعد في تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر والقلق، مما يجعله مفيدًا لتحسين الحالة المزاجية والعقلية.
 

لماذا يجب الحرص على تناوله باستمرار وعلاقته بالسرطان قشر البرتقال البرتقال فوائده العناصر الغذائية المفيدة

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