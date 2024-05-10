اللواء هشام الحلبى يكشف لـ"الشاهد" عن 3 مشاريع أجنبية موجهة للمنطقة العربية

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن المشكلة الرئيسية تتمثل في أن هناك ثلاثة مشاريع غير عربية موجهة إلى المنطقة العربية.

وأوضح أن المشروع الأول مشروع صهيوني منذ زمن، والمشروع الثاني مشروع فارسي تقوده إسران، ولذلك فهي متدخلة في العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين، وهو مشروع فارسي له خلفية.

وأضاف أن المشروع الثالث هو مشروع تركي عثماني قديم تُحاول تركيا إحياؤه، لافتًا إلى أنه حتى تأخذ تركيا ثقل لدى الاتحاد الأوروبي، فإنها تعلن عن حاجتها لهذه المنطقة لسنوات طويلة، وتؤكد بأنها ستعطيهم كل ما يريدون من بترول وغاز وكل ما يريدونه بشرط أن تسيطر هي، لافتًا إلى أن الثلاثة مشاريع هي مشاريع غير عربية، مرضي عنها بنسب من أوروبا وأمريكا.

وأكد اللواء طيار هشام الحلبي، أن أي صعود مصري يعتبر لضرب هذه المشاريع الثلاث، لافتًا إلى أن مصر دولة قوية ليست غنية، لديها قدرة عالية جدًا في التحرك غير النمط وغير التقليدي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.