قريبًا.. وثائقي يرصد تاريخ القضية الفلسطينية عبر شاشات "المتحدة"

قال الإعلامي شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن القناة الوثائقية هي الأولى من نوعها في مصر، وتشتبك بقوة مع الواقع الذي نعيشه، إلى جانب صناعتها أفلاما تاريخية وفنية ورياضية وغيرها.

وأضاف “سعيد” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة “الحياة”، أن اللحظات المفصلية والواقع الصاخب للإقليم، حتم أن تشتبك القناة مع اللحظة الراهنة.

وتابع: "حدث جلل مثل السابع من أكتوبر وكل الشهور التالية له، فرض على القناة الوثائقية أن تقدم خدمات توثيقية على أكثر من مستوى تحت عنوان رئيس وهو القضية الفلسطينية".

وأوضح أن القضية الفلسطينية التي تعيش منذ 1948 وحتى اللحظة الآن تواجه تحديات كبيرة، لافتًا إلى أن الحفاظ على مسألة قومية مثل القضية الفلسطينية، من خلال التوثيق والتبصير بأصل القضية يأتي ضمن الأدوات الإعلامية في معركة صناعة الوعي، لذلك نحن في 15 مايو المقبل سنعرض فيلم وثائقي بعنوان (فلسطين ما وراء النكبة) وهو عبارة عن خط يبدأ من جذور القضية والمخططات الصهيونية لتأريخ الأحداث".

وأشار إلى أنه يتم العمل في الوقت الحالي على فيلم عن معبر رفح، لافتًا إلى أنه فيلم عن المعبر ومهم جدا، والقطع الوثائقية الصغيرة والتي بدأ بثها منذ أمس تحت عنوان شاهد على معبر رفح، تعتمد على شهود عيان من أهلنا في فلسطين عن كل ما يجرى عبر المعبر من الجانبين في ظل فوضى المعلومات التي نواجهها حاليا.

وتابع: "كنا لازم نوثق الدور العظيم الذي تقوم به الدولة المصرية والمفاوض المصري في هذا الصراع، خاصة وأن الأحداث منذ 7 أكتوبر وحتى الآن تُحدث كل دقيقة، لكن المنتج الوثائقي طويل الأمد وصلاحيته ممتدة في ضوء معركة الوعي، وبالتالي نعمل على توثيق أصل القضية وسنعرض قريبًا فيلم بعنوان "فلسطين.. ما وراء النكبة" في ذكرى النكبة.