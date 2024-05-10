يمكن وضعها ضمن النظام الغذائى.. فوائد بذور الشيا للنساء

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الدستور يستعرض خلال التقرير التالي التفاصيل التي تحيط بهذا الموضوع.

فوائد بذور الشيا للنساء

يعى البعض من النساء فوائد بذور الشيا لذا يهتموا بوضعها ضمن النظام الغذائي لهن، إذ تستطيع رشها على الحبوب، أو الزبادي، أو دقيق الشوفان، أو العصائر، وبعضهن يتناولن هذه البذور مطبوخة ومن فوائدها.

تحتوي بذور الشيا على العديد من المغذيات التي يحتاجها جسم المرأة، إذ تشتمل كل ملعقتين من بذور الشيا على: 138 سعرة حرارية و١٠ جرام من الألياف و٩ جرام من الدهون و٥ جرام من البروتين كما أنها يمكن ان تمد الجسم ب دما يقارب 17% من الكالسيوم، و12% من الحديد، و23% من المغنيسيوم، وهذه العناصر هي العامل الرئيس في تقديم فوائد بذور الشيا للنساء.



تعد بذور الشيا من المأكولات الغنية بالألياف، ولذا تقلل من أعراض نوبات التهاب الرتج عن طريق امتصاص الماء في القولون وتسهيل حركات الأمعاء.

من فوائد بذور الشيا للنساء، أنه يقيهن من الإصابة بسرطان الثدي.

إذ أظهرت نتائج تقرير نشره مركز الطب وأبحاث العلوم الطبية والتعليم الطبي في جامعة سان فرانسيسكو (UCSF) أن بذور الشيا تعد مصدرًا جيدًا لحمض ألفا لينوليك، وأحماض أوميغا-3 الدهنية، الأمر الذي يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان الثدي، وأنواع أخرى من السرطانات.

من فوائد بذور الشيا للنساء والرجال على حدٍ سواء أنها قد تقي من بعض الأمراض المزمنة، إذ تحتوي بذور الشيا على العديد من المكونات التي قد تمنع تطور الأمراض المزمنة، عند تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن وصحي، وفي ما يأتي توضيح لدور مكوناته في الوقاية من الأمراض:

تحتوي بذور الشيا على الألياف القابلة للذوبان، وبذلك فهي تساعد في خفض البروتين الدهني منخفض الكثافة أو ما يعرف بالكوليسترول الضار.

تعد بذور الشيا من الأطعمة التي تعزز الشعور بالسعادة، إذ تعمل على تحسين المزاج عند استهلاكها بشكلٍ منتظم.

فوائد بذور الشيا للرجال

بذور الشيا مفيدة ايضا للرجال لأنها تسهل عملية الهضم، حيث تعمل على الحد من الإصابة بالإمساك وتعزيز انتظام حركة الجهاز الهضمي وتخلص الجسم من سموم عن طريق البراز.

أضرار بذور الشيا

يوجد بعض الأضرار المحتملة عند تناولها بكميات غير آمنة، وتمثلت هذه الأضرار في ما يأتي:

التعرض لرد فعل تحسسي عند بعض الأشخاص.

التسبب في اختلالات في مستويات السكر في الدم، لذا يجب الابتعاد عن تناولها من قبل مرضى السكري.

التعارض مع بعض أنواع الأدوية، مثل: أدوية مميعات الدم.

التسبب باضطرابات هضمية في حال تناولها بكميات جدًا كبيرة.