الخميس 09 مايو 2024
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حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وتبين قيام متهم وزوجته وشريكه بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم.

كما تبين قيامهم بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.

وألقي القبض على (3 أشخاص) لقيامهم بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم.

مما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين، وتوقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، بمواجهة المتهمَين أقروا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم الإجرامى المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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