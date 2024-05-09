محمد شردى يشيد بمراسلى "القاهرة الإخبارية": أبطال على خط النار

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قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الشركة المتحدة قامت بتطوير الإعلام المصري ومخاطبة الآخر وتصحيح المفاهيم المختلفة.

وأشاد شردي خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة بمراسلي القاهرة الإخبارية، قائلًا: "دائمًا بالنسبة لنا في الصحافة والإعلام، الصحفي الميداني هو أساس الخبر، هو مَن يعلي من شأن المؤسسة الإعلامية التي ينتمي إليها، ومراسلوا القاهرة الإخبارية على خط النار من داخل قطاع غزة وفي وسط كل الضرب يقومون بدور بطولي للغاية".

أوضح أن القاهرة الإخبارية يُنقل عنها أخبار لكل أنحاء العالم، مؤكدا أن مراسلي "القاهرة الإخبارية" هم أبطال وجاهزون لنقل المعلومة لكل بقاع العالم، ومن أجل ذلك استشهد أحمد فطيمة في محيط مستشفى الشفاء وهو من أبناء "القاهرة الإخبارية".

وأشار إلى أن كل المنطقة العربية مراسلون يحاولون أن يصلوا بالصورة والخبر والمعلومة للمشاهد، وبالتالي أصبح للمشاهد مصدر يتم الوثوق فيه.