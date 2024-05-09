محمود مسلم: يجب محاكمة نتنياهو كـ"مجرم حرب"

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن وفدى حماس وإسرائيل غادروا القاهرة ولم يتم التوافق على الهدنة بشكل كامل، معبرًا:" اجتماع مجلس حرب الليلة فى إسرائيل لإقرار ماذا سيتم بعد فى هذه الحرب، وبالتالي ستظهر الكثير من الحقائق لنا بعد هذا الاجتماع".

الجرائم الصهيونية

وأكد الدكتور محمود مسلم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا" المذاع عبر فضائية “أون”، أن الدور المصرى بذل مجهودات كبيرة فى تقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، فى ضوء تفاصيل الاتفاق الكبيرة، لا سيما إعداد الأسرى والمحتجزين الأحياء والأموات.

وأضاف في حديثه، أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لها موقف واضح بشأن اجتياح رفح، حينما ذكرت أنه إذا تمت هذه العملية العسكرية، قد يؤدى إلى خلل فى العلاقات بين أمريكا وإسرائيل، وهو ما تخشاه حكومة تل أبيب.

انعدام الثقة بين حماس وإسرائيل

وأشار إلى أن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود فى تقريب المسافات حماس وإسرائيل، ولكن يمكن القول أن استمرار الحرب لأطول فترة زمنية تعمل على انعدام الثقة لدى الطرفين وبالتالي تأخر التوقيع على الاتفاق.

وتابع: "يجب أن يحاكم نتنياهو كمجرم حرب، وهناك خلافات واضحة فى الداخل الإسرائيلى بشأن استمرار الحرب من عدمه من ناحية، وعودة الرهائن واجتياح رفح والقضاء على حماس، وبالتالي نتنياهو أمام مأزق شديد بسبب زيادة المعارضين له في الداخل".