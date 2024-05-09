أحمد محسن: المواطن سيشعر قريبًا بأصداء توجيهات الرئيس لتعزيز الأمن الغذائي

قال النائب احمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مصر تتبنى خطة حقيقية للتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز العمل في المشروعات الزراعية الضخمة مثل مستقبل مصر في الدلتا الجديدة وغيرها.

وأشار محسن، في تصريحات له اليوم، إلى متابعة الرئيس السيسي توفير الاحتياجات اللازمة من المرافق والخدمات، لاسيما في قطاعات الكهرباء والمياه والري، لمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، ومشروعات التنمية الزراعية بالفيوم، والمنيا وبني سويف، ومشروع سنابل سونو بأسوان، ومشروع منطقه الداخلة بجنوب مصر، في إطار حرص الدولة على توفير منتجات زراعية بجودة مرتفعة للأسواق المحلية، بأسعار مناسبة للمواطنين، وزيادة معدلات التصدير للخارج، وهى سياسة مصرية وطنية واضحة بتوجيهات ورؤى الرئيس السيسي.

ونوه عضو زراعة الشيوخ، إلى ضرورة العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير القطاع الزراعي بالبلاد، وتحقيق طفرة في الرقعة الزراعية، بما يضمن الأمن الغذائي في البلاد ويحميه من التقلبات الدولية، فضلًا عن زيادة معدلات نمو الدخل القومي.

ولفت نائب الصعيد، إلى أن الزراعة أمن قومي مصر وما تحقق فيها طوال السنوات الماضية وزيادة الرقعة المنزرعة بنحو قرابة 4 ملايين فدان يعود في الأساس للرئيس السيسي وتوجيهاته.

واختتم النائب احمد محسن أن: توجيهات السيسي في مجال تعزيز الأمن الغذائي وإحداث طفرة زراعية سوف ينعكس حتما على حياة المصريين وواقعهم ويؤمن احتياجات البلاد ضد التقلبات العالمية.