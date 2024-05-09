الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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شيخ مشايخ سيناء: على الدول العربية تهديد أمريكا بقطع العلاقات حال استمرار حرب غزة

الشيخ عيسى الخرافين
الشيخ عيسى الخرافين

قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء وعضو اتحاد القبائل العربية، إن القبائل عقدت مؤتمرًا لإدانة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.

جرائم الكيان الصهيوني 

وأكد عيسى الخرافين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" المذاع عبر فضائية "أون"، أن تصريحات أمريكا كاذبة بصورة كبيرة، حيث تدعم إسرائيل بكل قوة بالسلاح وتغطي على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بالبيانات والتصريحات.

وأضاف في حديثه، أنه على الدول العربية الاتحاد والتعاون وتهديد أمريكا بقطع العلاقات معها ومع أوروبا بالكامل في حال استمرت الحرب في غزة أكثر من ذلك.

دعم مصر لفلسطين 

وتقدم في نهاية حديثه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على موقفه الكبير مع الشعب الفلسطيني منذ بداية هذه الحرب، حيث تحدث الرئيس مع الشعب الفلسطيني بكل وضوح وطلب منهم عدم مغادرة أرضهم مهما كان الثمن.

عيسى الخرافين كل الزوايا اون دعم مصر لفلسطين تصريحات أمريكا الكاذبة

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