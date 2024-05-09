الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

عوض الغنام يرصد لـ"كل الزوايا" آخر الأوضاع من أمام معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

قال عوض الغنام، مراسل قناة أون من أمام معبر رفح، إن شدة الانفجارات تزداد في رفح مع منتصف الليل وفي الساعات المبكرة من النهار.

الوضع الصحي في رفح 

وأكد عوض الغنام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا” المذاع عبر فضائية “أون”، أن الوضع في رفح اليوم هادئ قليلًا، وقد يكون السبب في ذلك الضغوطات الأمريكية بناء على المعلومات المسربة من داخل غزة.

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل قامت بالسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ولهذا لم تتمكن مصر من إرسال المساعدات للشعب الفلسطيني بسبب الرفض الصهيوني.

القصف الصهيوني لمستشفيات رفح 

وأشار إلى أنه وصل إلى مصر قوائم المصابين الذين ينتظرون الذهاب إلى المستشفيات المصرية سريعًا، ولكن الجانب الصهيوني رفض عبور المصابين.

وذكر: "لا يوجد في رفح سوى مستشفى واحد، ومراكز الغسيل الكلوي تم قصفها بالكامل، وبالتالي الوضع الصحي في رفح خطير بصورة كبيرة".

عوض الغنام معبر رفح كل الزوايا قناة اون

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