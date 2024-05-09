مع استمرار مفاوضات الهدنة.. ردود فعل دولية مناهضة للعملية العسكرية فى رفح

توالت ردود الأفعال الدولية في أعقاب إطلاق إسرائيل لعمليتها العسكرية في رفح، في وقت تستقبل فيه القاهرة مفاوضات الوساطة من أجل الهدنة وإنهاء الحرب في غزة.

ومع إعلان الاحتلال عن إطلاق عمليته في رفح، خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن ملوحًا بتعليق إرسال شحنات الأسلحة لإسرائيل حال مواصلة عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية.

قرار “بايدن” أثار غضب رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، حيث أكدا أنهما لا يعلمان بأمر تعليق المساعدات العسكرية إلا من التقارير الصحفية.

مواقف وردود فعل دولية مختلفة حول عملية رفح والهدنة

من جانبه، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف إطالق نار فوري بغزة، مؤكدين رفضهما العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، محذرين من آثاره الانسانية الكارثية، مشددين على أهمية المضي قدًما بجدية وفاعلية في إنفاذ والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار الإقليمي، ويفتح آفاق التنمية لجميع شعوب المنطقة.

تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الطبية في غزة

وكررت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها بأن لديها وقوًدا يكفي لمدة ثلاثة أيام فقط لعملياتها الطبية في جنوب غزة، مشيرة إلى أن النقص في الوقود قد أدى بالفعل إلى إغلاق ثالث مستشفيات مدينة رفح، وهي مستشفى النجار، وقد تم نقل مرضاه إلى أماكن أخرى ويقوم موظفو المستشفى بإزالة الإمدادات وبعض المعدات لحمايتهم.

وأكد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم، أن منظمة الصحة العالمية قامت بتخزين بعض الإمدادات مسبًقا في المستودعات والمستشفيات، ولكن بدون دخول المزيد من المساعدات إلى غزة لا يمكن الحفاظ على الدعم المنقذ للحياة للمستشفيات، داعيًا إلى إزالة كافة العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات، مضيفا أن "هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار من أجل اإلنسانية".

وقالت الاونروا إن المواصي منطقة ممتلئة بالنازحين، ويقطنها 450 ألف نازح بالأساس، ولا يمكن نقل المزيد إليه، مؤكدة أنه بحلول الغد، لن يكون هناك مواد غذائية لإيصالها للنازحين بسبب إغلاق المعابر، فضلا عن الألغام المزروعة من قبل القوات اإلاسرائيلية بالفعل على المعابر، والتي بلا شك ستعوق وصول المساعدات حتى وإن تم فتح المعابر، مؤكدة أن دخول إسرائيل إلى المعابر له أثمان كثيرة وباهظة على إيصال المساعدات.