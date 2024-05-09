عماد الدين حسين: مصر بذلت الجهد الأكبر لدعم القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية لا يحتاج إلى الكثير من الشرح والتأكيد؛ لأنه دور وطني وقومي من الدرجة الأولى منذ عام 1948، وهو مستمر حتى الآن باختلاف الدرجات وباختلاف طبيعة الظروف المتغيرة.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر قناة "الحياة"، أن مصر تدافع عن الشعب الفلسطيني دفاعًا حقيقيًا، لافتًا إلى أن مصر خاضت 4 حروب، وهي أيضًا تدافع عن أمنها القومي، لأن أي وجود لنظام معاد في هذه المنطقة خطر على الأمن القومي المصري عبر التاريخ وليس فقط في العصر الحديث.

وأوضح أن الكل أشاد بالجهد المصري في القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن مصر هى التي بذلت الجهد الأكبر وهى التي تدعم الشعب الفلسطيني بطرق متعددة، وتحاول الاستفادة من علاقاتها بكل الأطراف لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة لصالح الأشقاء الفلسطينيين من أجل وقف إطلاق النار ووقف المجزرة التي يرتكبها جيش الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.