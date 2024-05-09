أكرم القصاص: مصر تتعامل مع حروب داخل الحرب في مفاوضات وقف إطلاق النار

أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، أن مصر بدأت جهود جبارة على مدى أيام في إتمام المفاوضات بين الطرفين في غزة، موضحا أن مصر بذلت جهود مع أمريكا وقطر والأطراف الأمنية في فلسطين وإسرائيل للوصول إلى توافق لوقف إطلاق النار.

وأضاف أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة “دي إم سي”، أن نتنياهو ينفذ عمليات محدودة في غزة رغم التحذير من شن عمليات فى رفح الفلسطينية محدودة، كما أشار إلى أن تأخر حركة حماس في الرد على المقترح التفاوضي وموضوع قصف معبر كرم أبو سالم أثر بشكل كبير وأدى إلى تعثر المفاوضات والطرف الأمريكي تدخل بشكل كبير.

وأشار إلى أن مصر حريصة سياسيا ودبلوماسيا وأمنيا على المصالح الفلسطينية، لافتا إلى أن هناك مناورات من الأطراف وكل طرف له راعي ومصر تتعامل بحروب داخل الحرب وأي تفاوض في النهاية يصل إلى نقاط توافق وإسرائيل وافقت على شروط وطالبت تعديلات في أخرى.

وتابع: "فلسطين أخذت خطوة ومصر هى اللى بتنجح فى الوصول للمفاوضات والتعنت من كل طرف يجعل الجميع فى مأزق لكل الأطراف، ومصر حاولت الخروج منه بجهودها واطلاعها والأمر يحتاج بعض الجهد والوقت للوصول إلى وقف اطلاق النار وحريصة على عدم تطور الامور لما يهدد الامن والسلم".

واستطرد: "كلا الطرفين يعلم أنه فى مازق واللي بيدفع الثمن الطرف الفلسطيني ويحب يكون هدف المفاوض الفلسطيني حماية الفلسطينيين وكل طرف يتصور أنه ممكن يحصل على مكاسب أكبر، كما أن هناك أهداف سياسية لدى نتنياهو تعطيه مزيد من الوقت رغم ما يواجهه من الضغوط من أمريكا وعائلات المحتجزين".

وتابع أكرم القصاص، أن التصعيد وارد في كل وقت ولكن الأمل الحقيقى للوصل إلى توافق للمطالب لمصرية التي تبذل جهود للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة.