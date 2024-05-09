تقارير إسرائيلية: لا نية لتوسيع منطقة العمليات في رفح الفلسطينية

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، أنه لا نية لتوسيع منطقة العمليات في رفح الفلسطينية في ضوء الضغط الأمريكي ومفاوضات القاهرة المستمرة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الاحتلال

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية منذ قليل، أن بايدن أعرب في اتصال هاتفي مع نتنياهو عن مخاوفه بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية قبل إجلاء الأهالي.

القصف الصهيوني المكثف

وكان قد أكد إعلام إسرائيلي، أن صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات الشمالية على الحدود مع لبنان.



