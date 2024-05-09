مول الطنطاوى يقدم أفضل العروض للمقبلين على الزواج خلال شهر مايو

يقدم مول الطنطاوي أفضل العروض للعروس لتجهيز منزلها بكل المستلزمات بخصومات تصل إلى ٧٠% خلال شهر مايو الجاري.

ويقدم مول الطنطاوي، في فروعه المختلفة، أفضل أنواع الأدوات المنزلية والمفروشات والملابس وكل مستلزمات البيت.

يعتبر مول الطنطاوي الواجهة المثالية لكل المقبلين على الزواج، والذين يريدون تجهيز بيتهم من أهم وأحسن البرندات المصرية والعالمية من أدوات منزلية وأجهزة كهربائية ومفروشات بأسعار خارج المنافسة، وأيضًا بالتقسيط مع مختلف البنوك والشركات العاملة في مجال التقسيط.

كما أعلن مول الطنطاوي عن أن الخصومات والعروض في جميع فروعه.

الطنطاوي أكبر مجموعة تجارية في مجال تجهيز العرائس وكل ما يلزم الأسر المصرية، ويعتبر مول الطنطاوي الواجهة المثالية لكل المقبلين على الزواج والذين يريدون تجهيز وتجديد بيتهم من أفضل البراندات بأسعار خارج المنافسة ومن أفضل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات والملابس والميكب آب والكثير من الإكسسوارات الشخصية والمنزلية.

وتسعى دائمًا مجموعة الطنطاوي أن تقدم تجربة تسوق مريحة وآمنة وسهلة

كما أن مجموعة الطنطاوي مجموعة مصرية مئة بالمائة وتأسست منذ عام ١٩٩٨ ويقودها الآن رجل الأعمال الشهير الحاج حامد الطنطاوي الذي يسعي دائمًا للتوسع وفتح مزيد من الفروع في جميع أنحاء الجمهورية وربما يكون قد تطور شكل شعارنا عبر السنين، غير أن أولويتنا ومبادئنا وحرصنا على العملاء الكرام لم تتغير.