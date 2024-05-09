الباز: المفاوضات مستمرة رغم تعطيلها لأن المفاوض المصرى يتمتع بـ"صبر أيوب"

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن طرفي الصراع في غزة لديهما فكرة أخرى غير الفكرة التي تحتاجها وتقتضيها المفاوضات، ولهذا السبب تتعطل المفاوضات وتستغرق وقتًا طويلًا، مشيرًا إلى أن الطرفين ليست لديهما رغبة حقيقية في التوصل لهدنة.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "رغم تعطيل المفاوضات إلا أنها تستمر، لأن هناك مفاوضًا مصريًا يتمتع بصبر أيوب، المفاوض المصري تعلم الصبر في معهد النبي أيوب، معهد الصبر الكبير، ولديه خبرة أيضًا مع الطرفين".

بعض الأطراف العربية تدخلت في هذا الملف ولم تُكمل

وتابع: "هناك بعض الأطراف العربية تدخلت في هذا الملف ولم تُكمل، ببساطة شديدة جدًا لأن مصر لديها خبرة مع الإسرائيليين وحماس أيضًا، وتعيد مسار التفاوض ببراعة كبيرة جدًا".

واستكمل: "المفاوض المصري واقعي، عندما تفشل المفاوضات لا يُحبط، وعندما تسير المفاوضات لا توجد حالة انتشاء، وقادر على الحفاظ على إيقاع التفاوض".