إزالة 12 وصلة مياه مخالفة بالشروق

تفقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، الحالة العامة بمناطق الإسكان الاجتماعي و"سكن مصر" بالواجهة الشرقية، وذلك في إطار المرور الدوري اليومي لرئيس الجهاز والذي يشمل جميع أنحاء المدينة.

واستهل مسئولو جهاز مدينة الشروق الجولة بتفقد منتزه "أهل مصر" والطرق والمرور داخل مربعات الإسكان بالمناطق المذكورة، موجهًا رئيس الجهاز، بدفع وتكثيف أعمال النظافة العامة داخل المربعات، وكذا أعمال الرعاية المكثفة للمسطحات الخضراء والمحافظة على ذات المستوى.

إزالة 12 وصلة مياه مخالفة

كما جاء على هامش الجولة، قيادة رئيس الجهاز حملة فورية لإزالة وصلات المياه الخلسة والمستخدمة بطرق غير قانونية لتغذية الوحدات السكنية بذات النطاق، مما يُعد مخالفة لتوصيلها دون اتباع الإجراءات اللازمة لشروط التعاقد القانونية.

وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن إزالة 12 وصلة مع تحرير المخالفات على أصحاب الوحدات وتطبيق غرامات مالية مضاعفة، لافتًا إلى تواصل الحملات يوميًا بأنحاء المدينة للتعامل مع أي حالات تعدٍ على مرفق المياه حفاظًا على المال العام وترسيخًا لمفهوم سيادة القانون وفرضًا لهيبة الدولة، مؤكدًا استمرار السعي في تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة.